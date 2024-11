Na bijna 48 jaar valt het doek over tuincentrum Deo-Dora: Verhaal van hoogtes en laagtes

Op 24 november sluiten zaakvoerders Yves Deveeuw (60) en Veerle Dewaele (57) definitief de deuren van hun Tuincentrum Deo-Dora aan de Waterstraat in Bavikhove. “We willen graag meer tijd maken voor andere dingen dan werken”, luidt het. Op 23 en 24 november is er nog een restverkoop met grote kortingen.

Het verhaal van Tuincentrum Deo-Dora begint in 1976 toen Jeanine Deblaere, de moeder van Yves, de zaak stichtte als tuinplantenkwekerij. Toen werden planten gekweekt en verkocht aan groothandelscentra, tuinaanleggers en tuincentra. In 1982 werd een winkel en serre gebouwd om de eigen gekweekte planten, andere tuinplanten en kamerplanten te verkopen aan particuliere plantenliefhebbers De jaren daarop bouwden ze de zaak verder uit tottuincentrummet een groter aanbod aan tuingebeuren. In 2001 werd het tuincentrum volledig vernieuwd om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken bij de opening van de nieuwe verbindingsweg Kuurne-Harelbeke, waarvan al sprake was in de jaren 80. “

Uitstekende ligging

Mijn moeder begon toen op kleine schaal ook planten te verkopen aan particulieren. Het duurde tot in 2002 vooraleer de N36 werd aangelegd. Achteraf gezien was dit een grote meevaller want we lagen met onze zaak pal langs een grote baan”, vertelt huidig zaakvoerder Yves Deveeuw, die eerder de zaak van zijn moeder overnam. “Deo-Dora werd zo meer dan ooit de speciaalzaak voor de aankoop van tuinplanten, snijbloemen, kamerplanten, decoratie en toebehoren. Kortom alles wat met degroene sectorte maken had. In juli 2014 werd de hele winkelserre vernieuwd, van dakconstructie tot vloer en verwarming: alles werd aangepakt. Ook het interieur werd helemaal gemoderniseerd wat heel veel vruchten heeft afgeworpen.”

Yves begon op zijn 12de te helpen in de sterk gegroeide zaak van zijn moeder. “Ik dacht toen al aan een overname want het was de gewoonte dat kinderen de zaak van hun ouders overnamen. Dat gebeurde in 1991.” Yves leerde Veerle Dewaele kennen en trouwde met haar. “Mijn grote liefde. Ze hield meer van bloemen en planten dan ik.” (lacht) “Twee vliegen in een klap.”

Het koppel werkte dag en nacht om de bloeiende zaak te runnen. “Er was veel werk: planten en bloemen kweken, verzorgen, water geven, onkruid wieden, en daarbij nog de winkel runnen: we kregen steeds meer klanten”, vertelt Veerle. “We zijn door de jaren heen wel geëvolueerd van planten en bloemen naar kweken van meer kerstbomen, tot 650 bomen per jaar. We waren ervoor gekend.”

Heel binnenkort stoppen Veerle en Yves. “Het waren 42 mooie jaren, maar het werk werd te zwaar voor onze rug: aarde en meststoffen verslepen en vervoeren, gebukt staan, buitenwerk, noem maar op. We besloten ermee te stoppen. Het is mooi geweest”, zegt het koppel.

Noodlot

Veerle en Yves kenden naast hoogtepunten in hun carrière ook laagtepunten in hun persoonlijk leven. Zo verloren ze hun 9-jarig zoontje Pieter aan kanker. Pieter was leerling van het derde leerjaar aan de Stedelijke Basisschool Noord in Hulste. Sinds 2005 organiseert de school, op initiatief van codirecteur Ivan Vandemoortele, de Memorial Pieter Deveeuw om hem blijvend te herdenken. De opbrengst is bestemd voor Koester. Ook Veerle kreeg het noodlot over zich heen. Ze werd door een tractor aangereden op haar motorfiets, na een slippartij. Ze lag 21 dagen op intensieve care en moest 11 weken in het ziekenhuis blijven. Maar ze bleef halftijds werken als verpleegster in AZ Groeninge Kortrijk.

Grote uitverkoop

“We willen jullie allemaal vooreerst bedanken voor het vertrouwen in onze zaak al die jaren. Onze zaak is permanent gesloten, maar op zaterdag 23 en zondag 24 november openen we nog eens onze deuren om de rest te verkopen metzeer grote kortingen”, aldus de afscheidnemende zaakvoerders van Deo-Dora. Intussen is er een kleinkind bijgekomen, een dochter van hun tweede zoon Ruben. “We willen graag meer tijd maken voor andere dingen dan werken, zeker voor onze kleindochter”, zo klinkt het tot slot.