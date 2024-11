Na Atelier nu ook Little Subliem

De 22-jarige Lena Verstraeten uit Moorslede begon tijdens de coronacrisis met borduren. Al snel startte ze in bijberoep Atelier Subliem op, maar inmiddels werd haar passie haar voltijdse job. Vorige week lanceerde ze ook de webshop Little Subliem waarmee ze zich richt op mooi geborduurde voorwerpen voor de allerkleinsten.

In 2021 startte Lena met borduren. “Ik ben al langer geïnteresseerd in naald en draad, maar merkte tijdens de coronacrisis dat ik ook talent heb voor borduren. Al snel mocht ik werkkledij voor enkele bedrijven en uniformen van jeugdverenigingen borduren, iets wat ik tot op vandaag nog steeds erg graag doe.”

De bal ging serieus aan het rollen voor Lena waarna ze besliste om in bijberoep Atelier Subliem op te richten. “Ondertussen wisten ook heel wat familieleden en vrienden waarmee ik bezig ben. In aanloop naar geboorten of babyborrels kreeg ik dan ook de vraag of ik bijvoorbeeld op handdoekjes of badcapes de naam van het kindje kon borduren.”

Van daar uit ontstond het idee om Atelier Subliem een zusje te geven. Little Subliem werd boven de doopvont gehouden. Vorige week lanceerde Lena haar webshop www.littlesubliem.be. Bezoekers kunnen kiezen uit verschillende voorwerpen waarop ze door Lena een tekst laten borduren. “Meestal kiest men voor de naam van het kindje. Van een handdoekje voor het baby’tje tot het eerste boekentasje voor de peuter. De klant kiest mee hoe het eindresultaat er uit ziet.”

Lena is met haar vriend aan het bouwen in Moorslede. “Daar zijn de werken nog volop aan de gang waardoor mijn atelier tijdelijk in Moorsele gevestigd is. Maar het is de bedoeling om zo snel mogelijk vanuit Moorslede mijn hobby, die uitgegroeid is tot mijn werk, te kunnen beoefenen.” (BF)