Na 31 jaar valt het doek over Rijwielen Rudy

Rudy Simoens (57) stopt eind dit jaar, na 31 jaar, met zijn fietszaak Rijwielen Rudy in Beveren-Leie. Zijn klanten kunnen voortaan terecht bij een collega uit Harelbeke. “Iets waar ik enorm blij om ben, want ik wilde mijn klanten niet zomaar in de steek laten.”

Rudy Simoens startte in 1994 met Rijwielen Rudy. “Dat ik 31 jaar lang een fietswinkel zou hebben, ik had het als jonge gast zelf nooit gedacht. Ik werkte als jonge twintiger als metaalarbeider en ging in mijn vrije tijd graag rijden met de fiets en de motorfiets. Ik besloot in avondschool lessen fiets- en motormecanicien te volgen, gewoon om aan mijn eigen tweewielers te kunnen sleutelen. Op dat moment stopte er net een fietsenmaker in het dorp, en ik ben wat in bijberoep aan andere fietsen beginnen te werken”, begint hij zijn verhaal.

Er kwam meer en meer vraag, en het bijberoep werd een hoofdberoep. De fietsen palmden ook alsmaar meer plaats in in Rudy’s woning. Eerst ging de garage er helemaal in op, daarna werd ook een stuk van de living ingenomen. “Tot we in 2000 een nieuwbouw hebben gezet even verderop in de straat, de plaats waar we nu nog altijd wonen en Rijwielen Rudy nog altijd een stek heeft”, gaat Rudy voort.

In de nieuwbouw kon Rudy een ruimer aanbod aan fietsen uitstallen. “Ik heb al die jaren een basisaanbod van alles kunnen bieden”, zegt Rudy.

Nieuwe job

“Van kinderfietsen tot fietsen voor volwassenen. Van mountainbikes en koersfietsen tot e-bikes. Ik ben nooit gespecialiseerd geweest in één iets, maar had telkens voor elk wat wils. We volgden daarvoor telkens de trends op de voet.”

De sterkte van Rudy, dat is naar eigen zeggen de service die hij al die jaren bood. “Iedereen kan fietsen verkopen. Maar ervoor zorgen dat de mensen achteraf geholpen worden als er iets aan scheelt, dat is minder evident. Ik heb dat altijd heel belangrijk gevonden. Als mijn klanten eens in panne stonden, heb ik hen altijd zo vlot en snel mogelijk weer op weg geholpen. Ik heb hen altijd heel erg gerespecteerd: het is dankzij hen dat ik deze mooie zaak al die jaren heb kunnen uitbouwen en ik ben hen daar heel erg dankbaar voor.”

Maar het verhaal van Rijwielen Rudy stopt binnenkort. “Ik heb als jonge gast altijd gezegd, eens ik 50 ben, dan stop ik ermee, en dan doe ik nog eens iets anders. Ik ben er intussen 57 en besef: als ik het nu niet doe, dan komt het er niet meer van. Eens je bijna 60 bent, kan je bijna niet anders dan die laatste jaren gewoon uitdoen tot je met pensioen gaat.”

“Maar nu heb ik nog de kans om toch nog eens een andere job te doen. Dat mag in de fietsbranche zijn. Ik ben de fietsen bijlange nog niet beu. Misschien kan ik wel als vertegenwoordiger de baan op? Ik kén alles van fietsen, na 31 jaar, en ik kan wel goed verkopen. Ik zie wel wat op mijn pad komt.”

Rudy gaat door tot eind dit jaar. “Maar ik ben heel blij dat ik iemand gevonden heb die de zorg voor mijn klanten, en de lopende service- en leasingcontracten, kan overnemen. Vanaf volgend jaar kunnen ze voortaan terecht bij mijn collega Bjorn van Fietsen Deneef in Harelbeke. Ik wilde mijn klanten sowieso niet plots in de steek laten, ik ben blij dat ik dat niet moet doen.”

(JM)