Muurschilderij zet slagerij Robby & Angelique uit Dentergem in de kijker: koppel kiest na twintig jaar voor nieuwe locatie

Na twintig jaar verhuist slagerij Robby & Angelique van de Statiestraat naar een nieuw pand in de Markegemsesteenweg in Dentergem. Naar aanleiding van die feestelijke gelegenheid gingen de uitbaters in zee met kunstcollectief Treepack. Die zorgden voor een mooie muurschildering aan de gevel.

Robby Vandewiele, afkomstig uit een landbouwersfamilie, en Angelique Musschoot, afkomstig uit een slagersfamilie, baten reeds meer dan twintig jaar hun eigen slagerij uit. Met de verhuizing naar een nieuw pand gaf het koppel zijn buitenmuur vrij voor een passende muurschildering. “Dit resulteerde in een krachtig ontwerp door kunstcollectief Treepack”, aldus Robby. “Daarbij werd op een mooie manier ingespeeld om de visie van de slagerij. We starten voor alle producten met respect voor natuur en dier. Het vlees selecteren we altijd zorgvuldig en bereiden we op ambachtelijke wijze. Op de buitengevel prijkt voortaan een karaktervol landschap waar meerdere runderen in alle rust aan het grazen zijn. De slagerij is te herkennen aan het logo dat met de hand geschilderd is door kunstenaar Painting Bear.”

De nieuwe slagerij opent op 17 augustus de deuren. Treepack is gespecialiseerd in het verfraaien van publieke ruimtes. In de afgelopen jaren transformeerden ze talrijke gebouwen en openbare plaatsen met muurschilderingen en street art, tot prachtige kunstwerken.