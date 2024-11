Mutant Ink en Piercelicious verhuizen

Bryan Lepla (26) startte twee jaar geleden zijn tatoeagestudio in zijn ouderlijke huis, begin dit jaar begon zijn vriendin Lisa Anquez (23) er haar piercingstudio. Ondertussen is het daar te klein geworden om goed te kunnen werken. Ze gingen op zoek naar een nieuwe, ruimere plaats. Die vonden ze in Klerken.

“De winkel die voordien Bence’s krantenwinkel en schoenherstellingen was, op de hoek van de Stokstraat en de Smissestraat, stond al enkele jaren leeg. Het leek ons een mooie plek om er ons ding te doen”, vertelt Bryan gedreven. “Dus maakten we een afspraak met de eigenaars, gingen het pand bezoeken en zagen er meteen een perfecte plek in waar we beiden onze eigen studio konden inrichten. Eerst zeiden ze dat het pand in zijn geheel te koop stond en verhuren geen optie was, maar kort daarna kregen we een telefoontje dat we het toch konden huren. De voorwaarden bevielen ons. We mochten veranderen wat we maar wilden aan het pand.”

Gezellige sfeer

Bryan en Lisa pakten de winkel helemaal aan en vormden die om tot een stijlvolle studio. “Piercings en tatoeages hebben de reputatie marginaal te zijn, maar niets is minder waar”, aldus het koppel. “We wilden elk onze eigen werkplek met voldoende privacy voor onze klanten, een ruime onthaalruimte en een warme, gezellige en rustgevende sfeer”, vertelt Lisa. “Het was een grote kale ruimte toen we hier begonnen maar samen hebben we heel wat werk verzet en er iets moois van gemaakt. Iedereen kan op afspraak bij ons terecht.”

Voor zijn tatoeages werkt Bryan vooral met blackwork, de piercings zet Lisa naar keuze. “Netheid, hygiëne en klantvriendelijkheid zijn voor ons heel belangrijk. Er zijn tal van juweeltjes te koop voor de piercings en ook om gaatjes voor oorringen te prikken kan je bij ons terecht, net als voor de nazorg.”

Een afspraak met Bryan maken kan op 0494 73 67 40, met Lisa op 0491 59 09 01 of via Messenger. Meer info vind je op www.mutantink.be, op Facebook of Instagram.