Mini-chaletjes sieren de Wijngaardstraat aan de ingang van 15 zaken

Sinds deze week oogt de Wijngaardstraat uitzonderijk gezellig. Verschillende handelaars plaatsten houten chaletjes met lichtjes en versieringen voor de voordeur, een privé-investering.

Het idee van de mini-chalets ontstond tijdens een algemene vergadering van de straat. “We brainstormden over hoe we de straat tijdens de kerstperiode aantrekkelijker konden maken”, vertelt Luna Van Melckebeke (27), één van de initiatiefnemers. “Eerst spraken we over meer groen en gevelbekleding, maar uiteindelijk kwam het chaletidee naar voren. Iedereen was meteen enthousiast.”

De uitvoering was een echte teamprestatie. “De papa en nonkel van Evelyne van dames- en kindermodezaak Cherubin hebben enorm veel geholpen”, legt Luna uit. “Ze deden een ronde om de deuren van alle zaken op te meten en hebben kaders gemaakt, zodat wij niet van nul hoefden te beginnen.”

Verbondenheid in de straat

De initiatiefnemers hopen met de chaletjes niet alleen meer bezoekers naar de Wijngaardstraat te trekken, maar ook een stukje van de kerstmagie mee te geven. “Naast een warme kerstsfeer creëren in de Wijngaardstraat, waar het leuk is om door te wandelen, willen we mensen ook aansporen om te ontdekken en binnen een kijkje te nemen.”

De gezamenlijke actie straalt bovendien eenheid uit. “We willen tonen dat we als handelaars goed overeenkomen en samenwerken. We lopen elkaars deur plat, steken snel even de straat over om te vragen hoe het gaat en spontane aperitiefjes zijn hier geen uitzondering”, zegt Luna, uitbater van café Oud Cortryck die zondag 15 december één jaar viert. “De klik tussen de handelaars was er al van bij het begin. Veel andere winkels in de straat zijn ook redelijk nieuw. We hebben elkaar snel gevonden.”

De chaletjes zijn slechts een voorbode van wat nog gaat komen. Naast de huidige sfeervolle kerstaankleding zijn er plannen voor een straatfeest. “We weten nog niet precies wanneer, maar het idee is er al. We blijven samen zoeken naar manieren om de straat levendig en aantrekkelijk te houden.”