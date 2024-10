Meubelmerk Junto opent showroom in Oostende

Op 31 oktober opent het Belgische meubelmerk Juntoo de deuren van haar 21ste showroom, en deze keer in Oostende. Op de Torhoutsesteenweg 676 vinden bezoekers opnieuw een breed assortiment aan toegankelijke, modulaire designmeubelen.

Op 31 oktober opent de nieuwe Juntoo Meubelen & Design-showroom zijn deuren in Oostende. Klanten vinden in het pand aan de Torhoutsesteenweg 1.500 m² aan inspiratie en hedendaagse, modulaire meubelen, die eenvoudig aan te passen zijn aan verschillende interieurstijlen en ruimtes.

Deze gloednieuwe showroom stelt tien verschillende, inspirerende leefwerelden voor, die harmonie in huis brengen. Elke leefwereld laat bezoekers laagdrempelig kennismaken met diverse stijlen en toont welke designmeubelen daarbij passen. Daarnaast maken bezoekers in de showroom ook kennis met stalen die de vernieuwende stoffencollectie toelichten. Net zoals in de andere showrooms kunnen klanten in Oostende rekenen op de deskundigheid en tips van Juntoo-adviseurs. De showroom in Oostende is zoals de andere locaties ook op zondag geopend.

Info op www.juntoo.be.