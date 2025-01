Meubelen De Graeve neemt afscheid van Hubert De Graeve: “Hij was in positieve zin verslaafd aan deze winkel”

Meubelen De Graeve nam afgelopen zaterdag afscheid van Hubert De Graeve. Als zoon van een van de stichters lag hij mee aan de basis van de uitbouw van de winkel van het bedrijf. Algemeen directeur Rik Van de Walle houdt goede herinneringen aan Hubert over.

Hubert De Graeve was een van de zonen van de vier stichters van Meubelen De Graeve. Het bedrijf is ondertussen aan de derde generatie toe, maar ontstond in 1946 als Gebroeders De Graeve. De familie had toen een schrijnwerkerij en een fabriek en startte later mondjesmaat een winkel. “Het was Hubert De Graeve die onder meer verantwoordelijk was voor de winkel”, legt huidig algemeen directeur Rik Van de Walle uit. Hubert groeide van verkoper tot afgevaardigd bestuurder van het bedrijf en speelde een belangrijke rol in de uitbouw van meubelen De Graeve. Ondertussen evolueerde het bedrijf en legt het zich hoofdzakelijk toe op retail. “De fabricage van meubelen werd stopgezet, we doen enkel nog de winkel. Ik heb dan ook jarenlang nauw samengewerkt met Hubert”, vertelt de algemeen directeur. “Sterker nog, hij is de man die mij heeft aangenomen. En dat verliep best opvallend”, lacht Van de Walle.

Geschikte man

“We kenden Hubert al een klein beetje, aangezien we in dezelfde straat woonden. 33 jaar geleden ging ik trouwen en samen met mijn vrouw hadden we beslist om geen televisie te kopen. Toen we enkele dagen later de dochter van Hubert ontmoetten in een café, kwam die televisie ter sprake. Ze vertelde ons dat haar ouders een nieuwe televisie hadden gekocht, en dat wij hun oud toestel misschien wel mochten overnemen. Ik ging op bezoek bij Hubert zelf, en hij sprak me meteen aan. Hij nodigde me uit om in het bedrijf te komen werken en zag in mij de geschikte man om het team te versterken. Misschien is er wel een mooie toekomst voor jou, vertelde hij. Hij wist een beetje wie ik was en had ook gehoord dat ik verschillende commerciële vakantiejobs had gedaan. Hubert zag het commerciële in mij en deed die eigenschap in de jaren nadien openbloeien. Ik heb daar aanvankelijk een week niet van geslapen, maar ben hem daar zeer dankbaar voor. Ondertussen heb ik zowat alle stadia doorgelopen, van verkoop tot boekhouding en nu als algemeen directeur”, vertelt Van de Walle.

“Hij kwam tot vorig jaar nog dagelijks een praatje slaan”

Toen Hubert De Graeve met pensioen ging, volgde Van de Walle hem op als algemeen directeur. “Ik had heel vaak contact met hem en hij was zelfs mijn buurman. Ik herinner Hubert vooral als een zeer aimabele en rustige man. Hij zocht steeds naar de juiste oplossing. In een familiebedrijf met meerdere aandeelhouders is dat echt niet evident, maar hij slaagde daar wonderwel in. Hij was door iedereen graag gezien.” Ook bij zijn medewerkers was Hubert zeer geliefd. Tot lang na zijn pensioen trok hij dagelijks naar het bedrijf om met het hele team een praatje te slaan. “Tot een jaar geleden ging hij bij iedereen langs, van uitleveraar tot bediende. Hij was eigenlijk in positieve zin een beetje verslaafd aan deze winkel.”

Zware diagnose

Twee jaar geleden kreeg Hubert De Graeve een zware diagnose, al is hij daar volgens Van de Walle zeer sterk en positief mee omgesprongen. “Tot in de laatste veertien dagen hield hij zich sterk. We hebben afgelopen zaterdag in intieme kring afscheid van hem genomen.” De algemeen directeur leerde naar eigen zeggen heel veel van Hubert. “Hij bracht me vooral bij dat het altijd belangrijk is om de rust te bewaren, ook in heikele situaties. De beste beslissing neem je beter een dag na een discussie, niet op het moment zelf. Een beetje afstand nemen en de situatie laten bezinken, dat is altijd beter. Soms lossen de zaken zichzelf ook op. Dat heb ik van bij het begin van hem geleerd en daar ben ik hem dankbaar voor.”