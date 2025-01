Meubelbedrijf Beauhémien ontvangt ambachtelijk label: “Onze klanten waarderen de authenticiteit en het vakmanschap”

Het Meulebeekse bedrijf Beauhémien, bekend om zijn unieke, handgemaakte meubels, heeft het prestigieuze Handmade in Belgium (HIB)-label van Unizo in ontvangst mogen nemen. Dit label erkent het vakmanschap en de passie waar Ann-Sophie, Kristof en Mathias dag na dag mee uitpakken.

Het HIB-label, dat wordt uitgereikt door ondernemersorganisatie Unizo, is bedoeld om ambachtelijke ondernemers te onderscheiden die met liefde en vakkennis producten van hoge kwaliteit maken. De toekenning van het label aan Beauhémien is een erkenning van hun voortdurende inzet om exclusieve, op maat gemaakte meubelstukken te leveren die niet alleen functioneel zijn, maar ook esthetisch tot in de puntjes zijn afgewerkt.

“We zijn enorm trots dat we dit label mogen ontvangen. Het is een bevestiging van ons harde werk en de passie die we in elk meubelstuk steken”, zegt Mathias Depypere, medezaakvoerder van Beauhémien. “Onze klanten waarderen de authenticiteit en het vakmanschap, en dit label onderstreept die waarden nog eens extra.”

Uitbreiding

Naast de erkenning van het HIB-label heeft Beauhémien ambitieuze plannen voor de toekomst. Om aan de groeiende vraag naar hun unieke meubels te voldoen, breidt het bedrijf uit. “Begin september 2025 verhuizen we met de productie naar de Ambachtenlaan 8, enkele gebouwen verder. De afwerking en kleuringen worden op het huidige adres behouden. De uitbreiding zal niet alleen de productiecapaciteit verhogen, maar ook zorgen voor een nog betere dienstverlening aan klanten. We zijn ambitieus en kijken vooruit.”

Met de uitbreiding en het HIB-label op zak kijkt Beauhémien vol vertrouwen naar de toekomst. Het bedrijf blijft inzetten op innovatie binnen het ambachtelijke proces en wil zijn aanwezigheid op de markt verder versterken.

Klanten die op zoek zijn naar een uniek meubelstuk op maat kunnen een bezoek brengen aan de vernieuwde showroom in Meulebeke of een kijkje nemen op www.beauhemien.be.