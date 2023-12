Meteen HiB-label voor nieuwe zaak De Draperie in Poperinge

In de Gasthuisstraat 12 in Poperinge, tegenover de Gasthuiskapel, openden Dries Dewulf (35) en Steffie Regheere (31) hun nieuwe zaak De Draperie. Men kan er terecht voor alle raamdecoratie in het algemeen: gordijnen, rolgordijnen, overgordijnen, Luxaflex en dergelijke meer, van het opmeten, plaatsen tot dienst na verkoop.

Dries Dewulf: “Ik volgde de A2-afdeling Architecturaal- en Binnenhuiskunst aan het Kortrijkse VTI. Via mijn ouders, die in Woesten al jarenlange ervaring in de branche hebben, kwam ik in aanraking met verschillende soorten raambekleding van Belgische bodem. Vandaag kun je deze zelfs met je stem bedienen, systematisch open en dicht laten gaan. De wereld staat niet stil, ook deze van raambekleding niet. Ik wou me hier verder in verdiepen en zo kwam De Draperie tot stand.”

10.000 artikelen

“Na mijn studie werkte ik een aantal jaren als verkoper in de ICT-sector. In combinatie met de job van ceremonieel assistent in het Poperingse stadhuis begon ik later met raamdecoratie als bijberoep. Een idee dat groeide bij mijn ouders José en Claudine Top aan de keukentafel. Mama Claudine lag immers aan de basis met ‘Retouches Claudine’. Sinds twee en een half jaar ben ik zelfstandige. Ik werkte vanuit de Vlaanderenlaan op de industriezone. Nu openden we dus een eigen winkel in de Gasthuisstraat. Onze klanten kunnen kiezen uit een portaal van 10.000 artikelen”, aldus nog Dries Dewulf.

‘Handmade in Belgium’

De Draperie ontving meteen het Unizo-authenticiteitslabel ‘Handmade in Belgium’ (HiB). “Dit gaat naar ambachtelijke ondernemers die aan strikte voorwaarden voldoen. Zo moet de ambachtelijke ondernemer zijn beroep in hoofdberoep uitoefenen, mag hij of zij maximum 20 werknemers in dienst hebben, moet het product minstens 50% ‘handmade’ zijn, heeft het product een zekere nutsfunctie en is het uniek in zijn soort”, zegt Eduard Dejonghe, regiomanager van Unizo West-Vlaanderen.