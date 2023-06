Metaalrecyclage Galloo vraagt vergunning voor nieuwbouw in Brugge

Aan de Louis Coiseaukaai vraagt het metaalrecyclagebedrijf Galloo een vergunning voor nieuwbouw. Het opslaan en verwerken van metaalschroot gebeurt in open lucht, maar het bedrijf wil loodsen bouwen om de kans op stof- en geluidshinder te verkleinen. Op dit terrein van de voormalige Brugse Scheepssloperij langs het Boudewijnkanaal wordt ook het gedateerde kantoor vervangen.

Eind jaren 80 zette Galloo Recycling uit Menen voet aan de grond in Brugge. Dat gebeurde met twee overnames: metaalrecyclagebedrijf Denolf-Coppejans naast het station en de Brugse Scheepssloperij langs het Boudewijnkanaal. Alle activiteiten werden geconcentreerd aan de Louis Coiseaukaai langs het Boudewijnkanaal. Daar werden nog een aantal schepen gesloopt, maar die activiteit verhuisde intussen naar de gespecialiseerde scheepssloperij van Galloo in de haven van Gent. De vestiging in Brugge, waar tien mensen werken, bleef een van de sites voor het verwerken van metaalschroot. Er worden onder meer zeecontainers en autowrakken verwerkt.

Galloo is een marktleider in de sector, met de recyclage van jaarlijks 1,5 miljoen ton ijzer, 200.000 ton non-ferrometalen en 40.000 ton plastics. De binnenvaart vormt een essentieel onderdeel in het netwerk van filialen in België, Nederland en Frankrijk.

Overdekken

In Brugge vraagt Galloo een omgevingsvergunning voor het vernieuwen van de site aan de Louis Coiseaukaai. Het gaat om een strook van 180 meter lang en 31 meter breed naast het Boudewijnkanaal. Volgens de aanvraagdocumentatie zijn de constructies aan vernieuwing toe en passen ze niet meer in de duurzame visie van het bedrijf. Hun inplanting moet ook geoptimaliseerd worden voor een goede werking van het bedrijf.

Daarnaast zijn de opslagboxen voor afvalstoffen zijn niet overdekt, wat voor geluidsoverlast en stofvorming naar de omgeving zorgt. Ook dat wil de bouwheer duurzamer aanpakken.

Openbaar onderzoek

De aanvraag omvat het slopen van het kantoor, twee loodsen en een leegstaande conciërgewoning. In de plaats komen een nieuw kantoorgebouw, een opslagloods voor metalen met daarin een atelier voor het machinepark (nuttige oppervlakte ruim 1.800 m² met een kroonlijsthoogte van 13,6 meter), en een magazijn (366 m² met kroonlijsthoogte 9,26 meter).

Bij deze gebouwen komt er een nieuwe hoogspanningscabine. Bij het herschikken van de terreinindeling wordt de verharding aangepast tot een oppervlakte van 3.319 m². Ook aan het welzijn van het personeel wordt gedacht: voor hun veiligheid komt er een betaalautomaat. Het openbaar onderzoek van de aanvraag loopt tot en met dinsdag 22 juni.

