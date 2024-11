Merle Bodypiercing & Earstyling opent derde zaak in Kortrijk

Pauline Marlier (35) is al zes jaar professioneel piercer. Recent opende ze haar eigen piercingstudio aan de Onze-Lieve-Vrouwestraat. “Ik ben gekend voor mijn freehand techniek en werk enkel met kwalitatief materiaal voor de juwelen.”

Naast haar piercingactiviteit in de tattooshop Industrial Sting Tattoo Studio in Ath en de conceptstore La Maison Capriss in Doornik, opent Pauline een derde juwelen- en piercingzaak in Kortrijk. “In Ath ben ik gestart in de zaak van mijn vriendinnen en werk ik dus samen met de beste vrouwen van mijn leven. We hebben allemaal kunst gestudeerd. Ik heb altijd een passie gehad voor juwelen en piercings. Ik was er direct mee weg. De piercingstudio ‘Merle Bodypiercing & Earstyling’ in Kortrijk is enkel van mij.”

Naast piercen, verkoopt Pauline oorjuwelen en maakt ze prachtige composities met piercings en posities waar je niet meteen aan denkt, ook voor wie al gaatjes heeft. “Die toon ik voor in een siliconen oor. Ik doe niet aan extreem piercen en blijf dus vooral bij oren, maar ook neuzen, tepels of navels. Met de freehand techniek, zonder tang, pierce ik met een steriele naald. Een schietgeweer is heel brutaal en een tang kan zwelling veroorzaken. Met mijn specifieke techniek heb je minder pijn bij het piercen en genees je ook makkelijker. Ik besteed ook veel aandacht aan de nazorg. Je mag me altijd contacteren voor vragen of bij problemen.”

De composities toont Pauline voor in een siliconen oor © Merle Bodypiercing

Pauline onderscheid zich eveneens met haar juwelen. “Ik werk enkel met titanium en goud, 16 en 18 karaat, en heb verschillende stijlen beschikbaar. Van klassieke juwelen tot natuurstenen zoals onyx, tijgeroog, opaal, maansteen. Mijn favoriete piercing om te zetten is de daith piercing, in het stukje kraakbeen net boven de gehoorgang. Ik vind die de mooiste. Het zou ook helpen tegen migraines, dat is nooit bewezen, maar sommigen merken wel een positief effect.”

Al vanaf 25 euro kan je bij Merle Bodypiercing & Earstyling terecht voor een klassiek klein juweeltje in de oorlel. De prijs kan oplopen tot 130 euro, afhankelijk van de piercing. Maak een afspraak via Instagram, Facebook of door een mail te sturen naar pauline.merle.marlier@gmail.com. Volg Merle Bodypiercing op sociale media voor updates en promoties.