“Mensen komen van overal naar Knokke om hun coupe te knippen”: Yves (46) runt één van meest luxueuze kapsalons van het land

Zoute Avenue, een naam als een klok in Knokke, steekt in het nieuw. De 20 (!) kappers werken sinds deze week in een ultramodern en luxueus salon in het Zoute. “Nóg eens uitbreiden of verhuizen was geen optie. Maar het comfort van de klant vergroten stond hoog op ons lijstje”, zegt zaakvoerder Yves Vanhullebus (46).

Wie het stijlvolle kapsalon in de Dumortierlaan in hartje Knokke binnenwandelt, krijgt meteen een glaasje aangeboden. Het hoort bij de stijl van het huis, waar comfort en luxe centraal staan. Hét gezicht van de zaak is Yves Vanhullebus. Hij opende de zaak op 1 juli 2014 in de Zoutelaan, wat meteen de naam van het kapsalon verklaart. “De voorbije tien jaar verhuisden we al drie keer, telkens naar een ruimer pand dankzij het succes van de zaak. Ondertussen zitten we al enkele jaren hier in de Dumortierlaan 103”, legt de goedlachse kapper uit.

Met 28 jaar ervaring kun je Yves gerust een ‘ancien’ in het vak noemen. Sinds zijn achttiende heeft hij dagelijks een schaar in handen. In het verleden deed hij stages in Parijs en Londen, tot hij tien jaar terug zijn eigen weg insloeg met Zoute Avenue in Knokke.

Elke dag geopend

Al is Yves bovenal een vakman, want aan bandwerk wordt in zijn kapsalon niet gedaan. “We werken hier, mezelf inbegrepen, met twintig kappers. Dat is nodig omdat we elke dag van de week open zijn, ook op zondag. Het is wellicht deels de verklaring van ons succes. Net zoals we enkel werken met producten van het merk Aveda. Al hecht ik vooral veel belang aan een persoonlijke aanpak. Elk kapsel is anders en iedere medewerker heeft zo zijn specialiteit, zoals kleuring of haarextensions. Steevast van de beste kwaliteit. Ook ik heb mijn eigen techniek en knip het liefst de lokken droog. Als kapper krijg je zo een veel beter zicht op de natuurlijke vorm en beweging van iemands haar. “Mensen merken zeker het verschil. Er zijn veel vaste klanten die specifiek naar mij vragen (glimlacht).”

Totaalbeleving

Een bezoek aan Zoute Avenue moet vooral een totaalbeleving zijn, klinkt de uitleg. Na de renovatie is dat meer dan ooit het geval. De haren wassen? Dat gebeurt in één van de negen luxueuze vip wash units met massage. En de inrichting? Die oogt zéér fraai, inclusief airco. “Zie het als een luxueuze cocon waarin de mensen terechtkomen”, aldus Yves. “Begin dit jaar sloten we korte tijd de deuren om het salon nóg comfortabeler en luxueuzer te maken voor onze klanten. We hebben veel vaste klanten uit Knokke, maar evengoed komen ze uit Luxemburg, Brussel en zelfs Amsterdam naar hier om hun coupe te knippen. Ons cliënteel komt eigenlijk uit de volledige Benelux. Zowel mannen als vrouwen. Voor ons als kapper is dat een groot compliment, ja. We willen die mensen dan ook de best mogelijke service bieden van binnenkomst tot vertrek. Ik kan met trots zeggen dat Zoute Avenue op die manier is uitgegroeid tot een van de meest luxueuze en beste kapsalons van België.” (MM)