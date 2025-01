Meer economische werkloosheid bij Daikin Oostende door terugval warmtepompen

Daikin Europe trekt het aantal dagen economische werkloosheid op in de fabriek in Oostende. De sputterende verkoop van warmtepompen doet de fabriek op beperkte capaciteit draaien. Zo schrijft De Tijd woensdag en het nieuws wordt bevestigd door woordvoerder Sofie Sap. De maatregel geldt voorlopig voor de eerste drie maanden van het jaar.

De verkoop van warmtepompen in Europa verloopt aarzelend. Dat voelt ook de warmtepompfabriek van Daikin Europe in Oostende. Vorig jaar al werd er economische werkloosheid ingeroepen. De eerste drie maanden van dit jaar worden de dagen economische werkloosheid opgetrokken naar twee per week op de productielijnen.

“We hebben geïnvesteerd in de markt van de warmtepompen, maar moeten onze productie nu aanpassen naar hoe die markt fluctueert”, zegt woordvoerder Sofie Sap. “Het gaat om een Europese markt die zeer volatiel is, met onstabiele overheidsmaatregelen.” Ongeveer 850 arbeiders zullen daarom meer dagen op economische werkloosheid staan.

Volgens Sap blijft het afwachten wat er na de eerste drie maanden van het jaar zal gebeuren. “We bekijken het per kwartaal, want de situatie valt moeilijk te voorspellen, klinkt het. Een ontslagronde is evenwel niet aan de orde. “Er zijn wel lichtpunten, want in de UK en in Scandinavië doet de markt van warmtepompen het wel goed.”