Meer dan 200 soorten siergrind bij Siergrind Botanique in Roeselare

Siergrind Botanique is de eerste onderneming in België die meer dan 200 soorten siergrind kan aanbieden. Niet alleen met hun uitgebreid assortiment zijn ze uniek, maar ook met de toekomstplannen om hun processen volledig te automatiseren.

Toen Wylter Sabbe merkte dat niet alleen de vraag naar siergrind alsmaar groter werd, maar ook de vraag naar vernieuwing en specialere soorten, terwijl het aanbod in België relatief beperkt bleef, richtte hij onlangs de zaak Siergrind Botanique op in de Kaaistraat 75 in Roeselare.

“In België kent men maar een drietal soorten siergrind”, vertelt Wylter Sabbe. “De meest gekende is dolomiet en daar stopt het dan ook vaak. Met ons enorm groot assortiment kunnen wij ondertussen meer dan 200 soorten siergrind aanbieden. Op die manier kunnen we onze potentiële klanten ook kennis laten maken met minder gekende soorten zoals panda, rosso verona, zebra en cappuccino.”

Met zijn onderneming wil zaakvoerder Wylter siergrind aanbieden aan zowel particulieren en bedrijven, aannemers en architecten. “Wij bekijken samen met de klant wat ze willen bereiken, wat hun doel is”, legt hij uit. “We luisteren naar zijn of haar wensen en met onze kennis en ervaring komen we tot een mooie realisatie. Siergrind Botanique biedt een concept aan van A tot Z: iedereen kan bij ons terecht voor onder andere siergrind, afboordingen, gazonranden en steenkorven. De klant kan dit komen afhalen, maar wij kunnen ook zelf leveren op de gewenste plaats.”

Groenere toekomst

Daarnaast wil Siergrind Botanique ook haar steentje bijdragen aan een groenere en milieuvriendelijkere toekomst. “Door de klimaatverandering wordt het intensiever om onkruid te verwijderen”, aldus Wylter.

“Wij hebben hiervoor een passende oplossing voor de klanten. Wij bieden namelijk verlijmde siergrind aan, die waterdoorlatend is. Wij zullen ons hierin specialiseren.”

“In de nabije toekomst zullen we proeven ondernemen om het water dat erdoor sijpelt terug op te vangen en te zuiveren.”

Wylter heeft eveneens de ambitie om binnenkort een nieuw concept te realiseren. Hij wil namelijk een volautomatische installatie bouwen voor het laden van de gekozen grindsoort, met keuze tussen gewassen of ongewassen siergrind in bigbag of losgestort.

“De bedoeling is dat alles volledig domotica gestuurd zal worden. Het siergrind komt dan tot bij ons via een boot of via vrachtwagens. Vervolgens zal het automatisch gelost en verdeeld worden in onze losbunkers. Naast de keuze van de klant en los van de hoeveelheid kunnen de klanten 7/7 en 24 u. 24 hun producten laden. Bovendien zal er naast een lijn voor bigbags of losgestort ook een lijn van 20 kg zakken gerealiseerd worden.”

Persoonlijke toets

“Intussen zijn wij de enige invoerder die zelf ontworpen en gepersonaliseerde markeerdoppen voor eurogravel splitplaten aanbieden. Wij hebben een zestal soorten voorzien.”

“Tevens kunnen wij een persoonlijke toets aan uw parking of oprit geven door bijvoorbeeld een bedrijfslogo, naam of sjabloon in de verlijmde siergrind te voorzien.”

“Binnenkort zal onze website www.siergrindbotanique.be operationeel zijn, zodat de mensen ons uitgebreid gamma kunnen ontdekken.”

