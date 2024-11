Massale deelname aan stickeractie ‘We hebben het in 8020’

In september zette de gemeente Oostkamp haar lokale ondernemers volop in de kijker. Dankzij de stickeractie ‘We hebben het in 8020’ maakten klanten die in Oostkamp gingen winkelen kennis met de vele Oostkampse ondernemers die zich elke dag met hart en ziel inzetten. Maar liefst 720 volle stickerboekjes werden ingeleverd.

Bij elke aankoop ontvingen de klanten bij een van de 63 deelnemende Oostkampse handelaren een set stickers waarop de deelnemende handelaars afgebeeld stonden. Door deze te verzamelen en in te plakken in het wedstrijdboekje, maakten ze kans op mooie prijzen uit de prijzenpot van maar liefst 10.000 euro. Er werd massaal door de 10.285 huisgezinnen van Oostkamp gekocht, gespaard, gekleefd en geruild om toch een vol deelnemingsboekje te bekomen. “Naast een leuke actie waarmee de handelaars een gezicht kregen, bekwamen we met deze actie ook dat Oostkampenaren contact zochten om stickers uit te wisselen”, vertelt Fabienne Valcke, verantwoordelijk voor het loket Lokale Economie.

Mooie prijzenpot

De 68 winnaars van de prijzenpot zijn bekendgemaakt op een receptie op 5 november. Maar liefst 20 van de deelnemende handelaars schonken prijzen, waardoor de prijzenpot een indrukwekkende 10.000 euro bereikte. Naast aankoopbonnen van 125 euro waren er ook een aantal naturaprijzen voorzien. Zo mag Kimberly Dewuf bij Arbix een zitbank gaan uitkiezen ter waarde van 500 euro en krijgt Delphine Van Hevele een weekend lang een elektrische Volkswagen ter beschikking. Een van de winnaars mag zelfs Gelato Queen thuis verwachten en voor maar liefst 500 euro ijsjes uitdelen aan familie en vrienden. Ook bij de winnaars van de waardebonnen van 125 euro waren heel wat pretoogjes op te merken. Toen de 9-jarige Milan De Grande en zijn twee jaar jongere zusje Emma een waardebon kregen van Kadeetje konden ze hun vreugde niet op. “Emma en ik hebben meegeholpen met mama om alle stickers in te kleven. We zijn superblij met onze prijs. We kunnen daarmee speelgoed kopen”, aldus Millan. (GST)