Martens Tuinmachines langs de Blankenbergse Steenweg in Zuienkerke failliet

Martens Tuinmachines in de Blankenbergse Steenweg, die in 2020 nieuwe uitbaters kreeg, ging kort voor de jaarwisseling over de kop.

“Enerzijds vanwege problemen in de persoonlijke sfeer, anderzijds had het ook te maken met de moeilijke marktomstandigheden”, zegt curator Frederik Dhont. “Er werden veel kleine herstellingen uitgevoerd en daar werd weinig winst op gemaakt. Dat, in combinatie met de hoge huurlasten, heeft de firma de doodsteek gegeven.”

Daarnaast was er ook nog de mindere verkoop na afloop van het snoeiseizoen. “Eenmaal de winter aanbrak, werden er ook nog maar weinig nieuwe tuintoestellen aangekocht. Het is geen toeval dat de zaakvoerders net in die periode de boeken dichtdeden.”

“We hebben nog samen met de verhuurder naar een overnemer gezocht, maar die werd jammer genoeg niet gevonden. De verhuurder zal het pand nu wellicht opsplitsen zodat de huurlast wat makkelijker te dragen wordt”, klinkt het.

Dhont geeft voorts nog mee dat gedupeerde klanten aangifte van schuldvordering kunnen doen. Via de online veilingsite Troostwijk Auctions loopt nog tot volgende week woensdag 15 januari een openbare verkoop van de inboedel.