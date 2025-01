Marijke (64) stopt met breiwinkel Casa Di Lana: “Ik zal me niet vervelen”

Casa Di Lana was achttien jaar lang een oase voor alle breisters, naaisters en haaksters uit de streek, maar zaakvoerster Marijke Depoorter trekt er binnenkort een streep onder, dankbaar dat ze al die tijd van haar hobby haar beroep kon maken. “Ik zal het natuurlijk missen, maar het is een hoofdstuk dat je moet afsluiten”, zegt Marijke.

Marijke Depoorter (64) is getrouwd met Dirk Decaestecker, samen hebben ze een zoon Jesper (34). In 2007 opende Marijke haar brei- en naaiwinkeltje Casa Di Lana in hun woning langs de Houthulstseweg in Poelkapelle. “Thuis waren we met acht kinderen, dus er werd veel geknutseld. Als kind kon ik al mijn eigen trui breien”, vertelt Marijke. “Ook later bleef het mijn hobby. Ik begon workshops te geven voor verenigingen als Ferm en Femma of voor dienstencentra. Zo ontstond ook het idee om met een breiwinkel te beginnen.”

En op die manier kon Marijke van haar hobby haar beroep maken. “Voordien werkte ik 23 jaar in Athlon in Ieper (het huidige McBride, red.). Ik begon met op maandag, dinsdag en woensdagvoormiddag te werken en de rest van de week de winkel open te houden, maar die combinatie was niet haalbaar. Ook omdat ik nog avondlessen gaf. In 2008 ben ik dan volledig zelfstandig geworden.”

“Ieder jaar organiseert De Sjettebolle een breimarathon voor het goede doel en soms ook wel eens een stunt”

Haar winkeltje is slechts 20 m² groot, maar je kan er veel vinden. “Breiwol, haakkatoen, benodigdheden, naaigerief… Ik deed ook retouches, want enkel wolverkoop was financieel niet haalbaar. Maar ik deed dat graag en zal het blijven doen tot de winkel sluit. Veel breiwinkels vind je niet meer in de regio. Dat is veel verminderd door het online shopgedrag van de mensen. Vooral corona was een kantelmoment. Veel oudere mensen hebben toen de webshops ontdekt, wat ook te begrijpen is.”

Liefhebbers van Italië

Dat Marijke koos voor Casa Di Lana, Italiaans voor Huis van Wol, als naam was niet toevallig. “We zijn grote liefhebbers van Italië en zijn er veel op reis geweest. Nu minder omdat we liever onze zoon in Mexico bezoeken als we op reis gaan. Hij woont er al zes jaar en is getrouwd met een Mexicaans meisje dat hij leerde kennen tijdens zijn studies in Gent. Voorlopig zijn we nog maar één keer geweest – door corona konden we niet– maar een volgend bezoek staat op de planning voor dit jaar. Jesper is IT’er en werkt in Mexico voor een firma uit Amsterdam, waardoor hij toch ook regelmatig naar België kan komen.”

Marijke stampte ook breiclub De Sjettebolle uit de grond. “Dat blijf ik zeker voortdoen”, klinkt het vastbesloten bij Marijke, die nog steeds voorzitter is. “We hebben toch dertig à veertig leden. Ieder jaar houden we een breimarathon voor het goeie doel, telkens op de eerste maandag van maart in de Hazebrug. Vorig jaar maakten we onder andere dekentje voor Gambia. We houden ook wel eens van een stunt. Toen de Tour de France door Poelkapelle passeerde hebben we fietsen gebreid die we langs het parcours geplaatst hadden.”

Stockverkoop

Binnenkort trekt ze de deur van Casa Di Lana achter haar dicht. “Ik stop normaal eind maart, maar dat kan nog uitlopen tot eind juni naargelang de stockverkoop. Ik zal het natuurlijk missen, maar het is een hoofdstuk dat je moet afsluiten. Dirk is al twee jaar met pensioen en dat is toch moeilijk als de andere partner nog werkt. We hebben naast de winkel nog veel andere hobby’s. We doen graag bijvoorbeeld graag een toertje met de Vespa of gaan eens een weekendje weg. Daarvoor zullen we nu meer tijd hebben.”

Vrees voor het befaamde zwarte gat heeft ze dan ook niet. “Ik zal me niet vervelen. Zo wil ik graag meer talen leren. Momenteel ben ik bezig met mijn Engels op te frissen. En daarna wil ik misschien Spaans leren. Dat zou wel handig zijn als we nog eens naar Mexico gaan. Gelukkig spreekt Dirk, die altijd gewerkt heeft als transportmanager bij Greenyard, al zes talen, wat wel gemakkelijk is als we op reis gaan.”

“Ik zal de klanten wel missen, maar het is ook niet dat we van de aardbol verdwijnen. Misschien zal ik me weer aansluiten bij een vereniging als Femma. En ik zou ook graag een cursus leerbewerking volgen. Vorig jaar heb ik nog een elektrische fiets gekocht… Wees gerust, ik zal niet stilzitten”, besluit Marijke.