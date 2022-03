Lynn (30) begint met strijkpunt in Klerken

In de Smissestraat 17 in Klerken opent Lynn Delacauw (30) een strijkpunt. Ze is de mama van Jordan en Matteo en de partner van Glenn Mollez.

“U strijkt niet graag of heeft er de tijd niet voor? Of misschien wil u wel wat meer vrije tijd? Geen probleem, uw strijk kan u bij mij brengen. Strijken is één van de dingen die ik oprecht graag doe en ik zal met heel veel plezier, netjes en volgens de regels van de kunst, uw was gestreken hebben binnen de 48 uur”, verzekert Lynn.

Op afspraak

“Ik werk op afspraak en ben altijd vlot bereikbaar. Binnenbrengen en afhalen kan op het moment dat voor u het gemakkelijkst past. Betalen doe je met elektronische dienstencheques, gemakkelijk te bestellen en de kosten zijn aan te geven bij de belasting: 1 uur strijk komt op één dienstencheque, wat na fiscale aftrek op 7,20 euro komt, echt wel een voordelige oplossing dus.”

“Of je nu wekelijks een mand was binnenbrengt of sporadisch, de keuze is volledig aan u. Wanneer u zelf ondervindt dat het eens niet lukt door tijdsgebrek, ziekte of wat dan ook, u bent hier van harte welkom en u hoeft echt niet lang te wachten tot u de fris gestreken was kan terughalen, leuk toch?”

Werken in straat

Straks zijn er werken voor de deur van Lynn. “Ik ben nog aan het uitzoeken hoe mensen het gemakkelijkst bij mij raken, want de Smissestraat zal tot april afgesloten zijn door wegenwerken. Zodra we een oplossing hebben gevonden zal die via Facebook worden gemeld. Voorlopig heb ik ook nog geen website, maar die is in de maak”, vertelt Lynn.

“Er worden bovendien geen administratieve kosten aangerekend en ik sta erop een perfecte en uitstekende service te leveren.”