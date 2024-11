Locquet Power & Light uit Zulte is Oost-Vlaamse KMO van het Jaar

Locquet Power & Light, gelegen net over de grens van Zulte met Kruisem, mag zich een jaar lang de Oost-Vlaamse KMO van het Jaar noemen. Locquet zorgt voor verlichting op tal van evenementen en festivals en voor tijdelijke stroomgeneratoren op bouwwerven of in noodgevallen.

Met Vincent Locquet (43) staat al de vijfde generatie aan het roer van het familiebedrijf. Overgrootvader Charles Locquet begon het bedrijf op de huidige locatie langs de Karreweg in 1884.

“Hij was een beetje een uitvinder”, begint Vincent. “Hij begon een smidse om karrewielen te beslaan, maar dat evolueerde tot het prille begin van de mechanisatie van de landbouw met de eerste motoren. Mijn grootvader begon dieselmotoren te importeren, mijn vader begon ze ook te verhuren. Onder hem is het bedrijf enorm gegroeid en een nationale speler geworden.”

Vandaag voorziet Locquet licht op evenementen als Hype’O Dream, Alcatraz en Waregem Koerse, voorzien ze noodgeneratoren op plaatsen waar plots de stroom uitvalt en voorzien ze elektriciteit op bouwwerven, voornamelijk met hun batterijgeneratoren. “We waren een van de eersten in de sector die met dit systeem werkten”, gaat Vincent verder.

Groene ambassadeur

“Een normale dieselgenerator staat constant te draaien, terwijl dat vaak niet nodig is. Een batterij kan opgeladen worden met slechts een kleine stroomvoorziening, of tegenwoordig zelfs met een zonnepaneel. Dit is voldoende om piekverbruiken op te vangen, zoals wanneer een hijskraan effectief iets omhoog moet hijsen.”

“In de sector is ons bedrijf wel een groene ambassadeur, we tonen dat het vandaag al kan om groen en stil te werken. En zeker sinds de energiecrisis is het ook economisch zeer interessant om minder diesel te verbruiken. Ik zeg altijd dat we wel met fossiele brandstoffen werken, maar geen fossiel mogen worden.”

Duurzaamheid en innovatie

“Daarom hebben we ook meegedaan voor de KMO van Oost-Vlaanderen, de criteria voor de prijs sluiten goed bij ons aan: duurzaamheid en innovatie. De overwinning was toch een verrassing, er waren veel sterke kandidaten.”

“Maar het geeft een grote boost aan onze medewerkers. Ook voor mij is het een persoonlijke overwinning. Ik ben de vijfde generatie in het bedrijf, het is belangrijk om relevant te blijven en te blijven evolueren.”