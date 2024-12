Lobster Fish wint award ‘Toeleverancier van het Jaar’

De 17de editie van de Hospitality Awards werd een succes voor Lobster Fish. Het bedrijf van Christophe Malysse kreeg de award ‘Beste Horeca Toeleverancier van het Jaar’. Lobster Fish, gevestigd in de Rotarijstraat, verdeelt een uitgebreid en uniek gamma aan levende, verse en diepgevroren schaal- en schelpdieren, vis en fijne delicatessenuit alle hoeken van de wereld. “Onze service, kwaliteit, innovatie en eco-mindset lonen”, stelt zaakvoerder Christof Malysse die met zijn team constant op zoek is naar de beste kwaliteit en de meest innovatieve producten voor de klanten in België, Nederland, Frankrijk, Oostenrijk, Italië en zelfs Hong Kong, Singapore en Dubai. Op de foto wordt Christof Malysse geflankeerd door management assistent en marketingverantwoordelijke Deborah Dejaegere en aankoopdienstverantwoordelijke Mathias Delecourt. (DRD/foto Hospitality Awards)