Lobke maakt droom waar en opent ‘t Smeerboetieksje

Lobke Gevaert opende onlangs de deuren ven ‘t Smeerboetieksje in de Statiestraat 107. “Het is altijd mijn droom geweest om zelfstandige te worden en die is nu uitgekomen”, vertelt ze.

Lobke Gevaert is getrouwd met Frederik Devoldere en de mama van Febe. “Zonder de hulp van mijn man was me dit nooit gelukt”, vertelt ze.

“Hij staat volledig achter mijn keuze, helpt me waar nodig en dat voelt heel goed aan.”

‘t Smeerboetieksje is vooral een zaak voor gesmeerde broodjes. “De naam past dus heel goed bij de zaak. Naast broodjes is het tijdens de koude wintermaanden ook mogelijk om verse soep mee te nemen. Daarbij heb ik een aanbod van pasta’s en gerechten zoals hutsepot, witloof in hesp, preischotel, enz. Het hele jaar door kunnen er ook planken en schotels besteld worden zoals ontbijtmanden, kaasplanken, tapasplanken, vlees-visschotels. Deze producten moeten wel drie dagen op voorhand besteld worden. Het aanbod van maaltijden wordt dus aangepast naar de seizoenen. Ook zijn er wraps, panini’s, croques, koffiekoeken en gekoelde dranken aanwezig.”

Ruime parking

De producten worden door Lobke vers bereid. Ze volgde de richting sociale en technische wetenschappen in Roeselare, waar ook verschillende uren koken in vervat zaten. Even dacht ze er aan om kookles te geven, maar dat was niet haar ding. Ze werkte vijf jaar in de Spar in Dadizele.

“Daar heb ik mijn kookkunsten kunnen tonen bij het bereiden van traiteurgerechten. Ik ben de uitbater nog altijd dankbaar daarvoor,” aldus Lobke. De troeven van ‘t Smeerboetieksje zijn natuurlijk de gerechten, maar ook de goede ligging met ruime parking.

De zaak is open van maandag tot en met zaterdag, telkens van 6 tot 14 uur. Er is een Facebookpagina van ‘t Smeerboetieksje waar dagelijks de bereide producten op komen. Voor bestellingen kan men terecht op 0494 88 57 24 of lobke.gevaert@gmail.com.

(NVZ)