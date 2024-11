Little Cheese Farm kaapt acht medailles weg op World Cheese Awards: “Bekroning van harde werk”

Recent vonden in Portugal de World Cheese Awards plaats. Op de gerenommeerde internationale kaaswedstrijd won Little Cheese Farm van de Waregemse ondernemers Victor Lammens (30) en Michiel Baetens (33) maar liefst acht medailles. Maar daar stopt het niet. Hun ‘Lotenhulle Rouge’ werd er zelfs verkozen tot Beste Kaas van België.

Little Cheese Farm, te vinden langs de Malsemstraat in Lotenhulle bij Aalter, bestaat nog maar vier jaar. Begin 2020 werd die opgericht door de familie Brands gekend van De Kaasboer in Gent en de familie Cloet, die ernaast een boerderij uitbaat. De jonge zaak werd de voorbije twee jaar overgenomen door Victor Lammens (30) en Michiel Baetens (33). Twee ondernemers met Waregemse roots én met een passie voor smaak, voeding en drank.

Victor, die nu in Gent woont, verdiepte zich tijdens zijn studentenjaren niet enkel op café in bierkunde. Hij behaalde een diploma in de Zythologie en leidde nadien een mouterij. Michiel werkte bij verschillende voedingsbedrijven en tilde zijn passie voor wijn naar een hoger niveau met een cursus tot sommelier conseil. Met oog voor detail en de ambitie om smaken te perfectioneren willen ze Little Cheese Farm op de internationale kaart zetten, samen met stille vennoot en buurman Pieter Cloet.

Super Gold

Dat is vorige week alvast aardig gelukt. Op de prestigieuze World Cheese Awards, een internationale wedstrijd die sinds eind jaren tachtig jaarlijks meer dan 4.500 kazen beoordeelt, kaapte de jonge kaasmakerij maar liefst acht medailles weg. Onder meer de ‘Maigre du Nord’ en ‘Gentenaer’ behaalden brons, de vijf maanden ‘oude Boere Jan’ won zilver en de ‘Oranje Keizer’ werd met goud bekroond op de ‘Oscars van de Kaaswereld’.

Maar er is meer. De ‘Lotenhulle Rouge’ won een Super Gold-medaille, een exceptionele erkenning. In België zijn er slechts twee kazen die zo sterk beoordeeld werden. De jury kroonde de ‘Lotenhulle Rouge’ zelfs tot de Beste Belgische Kaas.

“Dit is een hele eer en een enorme bekroning van het harde werk van heel ons team”, reageren Michiel en Victor. “We waren al erg blij met die Super Gold en om dan tot beste Belgische kaas verkozen te worden, dat is echt ongelooflijk.”

Hoge kwaliteit

“Het is een bevestiging dat we goed bezig zijn en dat onze kazen van hoge kwaliteit zijn. Daarnaast geeft het ook een enorme boost om verder te blijven investeren en de recepturen op punt te stellen. We kregen alvast leuke reacties van heel wat collega-kaasmakers.” Bovendien is het een bijzondere overwinning. “Vorig jaar zaten onze stalen vast in een Franse haven, en konden we niet meedingen naar de prijzen. We waren dus heel gemotiveerd om onze passie en vakmanschap opnieuw te tonen.” De jonge ondernemers dichten het succes van onder meer de ‘Lotenhulle Rouge’ toe aan de streek. “Hiernaast lopen er 150 koeien die rechtstreeks voor de melk zorgen, de boerderij van Pieter en de kaasmakerij vormen eigenlijk één geheel. Dit is een schitterend voorbeeld van korte keten. De gemengde kudde wordt gevoed met voeding die op de weides rondom groeit. En ook de terroir van het Meetjesland speelt een grote rol. De rijke, lokale bodem geeft de melk en onze kazen hun unieke smaak.”

Bierkaas

Die smaken proberen Victor en Michiel steeds te perfectioneren. “We willen onze recepten verder op punt stellen, maar ook vernieuwende dingen brengen. Dat experimenteren zorgt voor een leuke afwisseling.” Zo zoeken de heren een sterk merk uit de bierwereld om een nieuwe bierkaas op de markt te brengen.

Little Cheese Farm telt een tiental medewerkers. “Zonder hen en onze kaasmaker Johan lukt dit niet. Maar het is net zoals in andere kmo’s niet evident om voldoende en geschikt personeel te vinden. Wij springen dan ook overal bij. We maken facturen, brengen bestellingen rond en springen vaak bij in de productie. Intussen proberen we de firma verder uit te bouwen en te innoveren.”

“Dit jaar zullen we waarschijnlijk een groei van zo’n 30 procent genereren. Die trend willen we uiteraard voortzetten. Maar het grote doel is om leuke producten te verkopen, en uiteraard ook buiten de eigen landsgrenzen liefhebbers te overtuigen.”