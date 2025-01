Linsey opent nieuw nagelsalon in Ruiselede

Ze is afkomstig uit Gent, maar woont al drie jaar in Ruiselede. We hebben het over Linsey Van Hecke (29), die voltijds werkzaam is in de Carrefour-vestiging in Sint-Denijs-Westrem. Maar sinds kort heeft ze een nieuwe uitdaging: een nagelsalon ‘Linails’ openen in de Toekomstlaan in Ruiselede. “De schoonheidssector heeft me altijd al geboeid”, aldus Linsey.

“Ik heb een opleiding als kapster gevolgd, dus ik ben wel vertrouwd met wat er zoal in de schoonheidssector beschikbaar is”, vertelt Linsey. “Thuis heb ik een kamer volledig ingericht als nagelsalon, waarvoor ik een extra opleiding heb gevolgd. Mijn eigen zaakje ‘Linails’ opstarten thuis, is echt een droom die werkelijkheid wordt. Ik denk dat er wel vraag naar is. Schoonheidssalons doen zowat alles en sommige beauty centers hebben al een klantenstop ingevoerd voor nagelverzorging. Voorlopig wil ik me volledig focussen op de verzorging van nagels, maar met de tijd kan ik ook aandacht schenken aan wenkbrauwen en gelaatsverzorging. Maar daar is helemaal geen haast bij. Mijn tarieven variëren van € 25 tot € 50, wat marktconform is.”

Op afspraak

Wie een plekje wil reserveren bij ‘Linails’ kan na 18 uur en op afspraak terecht in de Toekomstlaan 35 in Ruiselede via het gsm-nummer 0474 43 55 36. Alle info is terug te vinden op de Instagram- en Facebookpagina ‘Linails by Linsey’.