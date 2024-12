Lindsy Swartelé en Daisy Debeir leiden samen Unizo: “We vullen elkaar aan”

Unizo Lo-Reninge heeft er met Daisy Debeir (45) sinds kort een voorzitter bij. Ze vormt een duo met Lindsy Swartelé (38), die door de uitbreiding van haar zaak wat extra hulp kon gebruiken. “Dat twee dames aan het hoofd staan, is louter toeval”, zeggen Daisy en Lindsy. “Het bestuur bestaat uit een ijzersterk team van 14 personen.”

Het zijn drukke tijden bij Unizo Lo-Reninge. De eindejaaractie loopt op haar einde, de Unizo-Kadobon steekt in een nieuw jasje en op zaterdag 18 januari organiseert Unizo Lo-Reninge Soirée Dansante in de Oude Abdij in Lo. Sinds kort heeft de vereniging voor zelfstandige ondernemers twee voorzitters. Lindsy Swartelé kreeg na een jaar versterking van Daisy Debeir.

“Na een jaar voorzitterschap heb ik heel wat bijgeleerd en veel nieuwe mensen leren kennen over heel West-Vlaanderen, heel tof”, zegt Lindsy Swartelé, die samen met haar man Christophe Deschrevel decoratiebedrijf Deco Deschrevel runt. “Maar wegens de uitbreiding van onze zaak wordt het wat drukker waardoor het niet altijd haalbaar is om alles goed bij te kunnen benen. Momenteel ga ik nog mee schilderen op de werven, maar daar komt in het voorjaar verandering in wanneer we in Diksmuide een interieurwinkel openen. Half werk is onbegonnen werk en dus zocht ik een covoorzitter met aanvullende competenties met wie ik nu een sterk duo vorm.”

Yin en yang

“Want ook al hebben we een gedreven bestuur, toch komt er als voorzitter heel wat op je af”, gaat Lindsy voort. “Begrijp me niet verkeerd, ik ben heel blij dat ik de stap naar het voorzitterschap heb gezet. Maar met twee aan het roer zorgt toch voor wat meer verdeling van de taken. We vullen elkaar aan als yin en yang. Het is enorm leuk om samen te werken in een covoorzitterschap en zo elkaars sterktes te bundelen. Maar ook om elkaar te steunen, waardoor we uit onze comfortzone treden en zo ook groeien. Dat twee dames nu aan het roer staan, is louter toeval. Het bestuur van Unizo Lo-Reninge heeft een ijzersterk team van 14 personen. Een toffe mix van verschillende ondernemingen ook.”

Ondernemen in DNA

“Ondernemen zit in het DNA van Lo-Reninge, zowel bij jong als oud”, vult de kersverse covoorzitter Daisy Debeir aan, die samen met haar man Stijn Dequeecker zaakvoerder is van Dequeecker Koeltechniek in Reninge en V-load. “We hebben in onze vier uitgestrekte deelgemeentes heel wat ondernemers, zowel detailhandel, dienstverlening, vrije beroepen als kmo’ers. Het is ons doel om ondernemers samen te brengen met bedrijfsbezoeken, uitstappen, infosessies en een eindejaarsactie. Ondernemers hebben altijd boeiende verhalen. Bijna bij elke activiteit wordt er genetwerkt. Als de mensen na een activiteit naar huis vertrekken met nieuwe inspiratie, een gedeelde zorg, hun kennissenkring hebben uitgebreid of zich gewoon hebben geamuseerd, dan is onze missie geslaagd. We kijken er telkens naar uit om bij een volgende activiteit nieuwe mensen te leren kennen.”

Iedereen die zelfstandig is, zowel leden als niet-leden, kunnen deelnemen aan de activiteiten van Unizo Lo-Reninge. “Want ook als niet-lid van Unizo kan je komen naar onze activiteiten”, zeggen Lindsy en Daisy. “Let wel: leden krijgen natuurlijk tal van voordelen, zoals een lager tarief wanneer ze naar een activiteit komen. Als Unizo-lid heb je ook altijd een team van adviseurs dat voor je klaarstaat en zo zijn er nog tal van andere voordelen.”

Soirée Dansante

De eerstvolgende activiteit op de kalender van Unizo Lo-Reninge is Soirée Dansante op zaterdag 18 januari in restaurant-feestzaal De Oude Abdij in Lo. “Het wordt een avond om te genieten van babbels, dansen en lekker eten”, zeggen Lindsy en Daisy. “Iedereen is welkom.” Zeker voor Daisy een avond om naar uit te kijken. “Als foodie geniet ik enorm van etentjes en uitstapjes”, lacht ze.