Lindsey Vereecke (Dogs & Dinges) is dierenoppas aan huis: “Knuffel en een wandeling”

Een huisdier is het liefst van al thuis in zijn eigen huis. Dat is het uitgangspunt van Dogs & Dinges, de dierenoppaszaak van Lindsey Vereecke. Ze komt langs om de dieren te verwennen in hun vertrouwde omgeving, er even mee te wandelen of gewoon even te knuffelen.

‘Dogs & Dinges’, achter zo’n naam moet wel een bijzondere onderneming schuil gaan. Meteen ook een bijzondere dame met een groot hart voor dieren, zo blijkt. “Het was mijn man Stijn Beelprez die de naam bedacht”, vertelt Lindsey Vereecke (45). “Hij heeft iets met prikkelende namen. Eerder was hij zaakvoerder van ‘t Dul Konijn in Bissegem en nu nog steeds van Tapasco in Geluwe.”

Geadopteerde dieren

In drie woorden gezegd is ‘Dogs & Dinges’ een dierenoppas aan huis. Als het baasje op reis moet of lange dagen werkt, komt Lindsey de dieren even gezelschap houden en eventueel een wandeling maken.

“Ik was voordien al vrijwilliger in het dierenasiel”, zegt ze. “Mijn eerste hondje, Micky, had gedragsproblemen. Om beter te snappen wat er in haar omging volgde ik de opleiding ‘honden- en kattenpension’. Uiteindelijk is ze snel gestorven, het was een broodfokteefje met een zware rugzak– die hondjes dienen alleen maar om te fokken en eens ze daarvoor niet goed meer zijn worden ze gedumpt.”

Die liefde voor de minder fortuinlijke dieren zie je ook in haar eigen huis. Zowel de honden Felice, Annie en Garçon als de poezen Bibi en Siri zijn geadopteerd. “Dieren passen zich aan”, weet Lindsey. “Ook als ze op leeftijd zijn. Dat gaat trouwens makkelijker. Als een oudere persoon op zoek is naar gezelschap van een hondje en mij advies vraagt, dan raad ik aan een ouder hondje te nemen. Die zijn het gewoon om bij een ouder iemand te wonen. De hond zal zich aanpassen. Als er liefde is en aandacht, komt het goed. Oudere personen nemen beter geen puppy.”

Stappenkampioen

De Dinges in de naam wijst op heel wat zaken. Poezen, maar ook bijvoorbeeld schildpadden en kippen. Geen paarden, daar weet ze te weinig van en geen reptielen, die vind ze eng. “Sowieso doe ik eerst een kennismakingsgesprek. We kijken of er een klik is met het huisdier. De baasjes vertrouwen mij hun huisdier, maar ook hun woning toe. Sommige dieren zijn lang alleen, dan is een goede knuffel zeker welkom. We bootsen de dag na zodat de hond zich zo veel mogelijk op zijn gemak voelt. Een poes kan beter zijn plan trekken. Laat de poes in de gewone routine, dan zal het gemis het kleinst zijn. Soms blijf ik zelf slapen. Sommige dagen ben ik al van 5 uur weg tot ‘s avonds 22 uur.”

Het zijn drukke dagen, want Lindsey doet ook nog nachtdienst in het woonzorgcentrum Ter Beke in Geluwe. Ze moet zowat de stappenkampioen zijn van de regio. ‘s Nachts onafgebroken stappen in het wzc, overdag wandelen met de hondjes. “Tijdens de winter valt dat mee, zo’n drie uur per dag. Maar tijdens de zomer ben ik uren en uren aan het stappen. Wel goed voor de lijn!” (lacht)

De vele reacties op de website tonen dat de klanten heel wat vertrouwen hebben in Lindsey. Bij ieder bezoek maakt ze een foto of een film van het dier, dat ze aan de baasjes bezorgt. Zeker als de hond of poes niet in zijn gewone doen is. Met advies is ze voorzichtig. “Enkel als ik honderd procent zeker ben geef ik advies, anders stuur ik door naar een gedragstherapeut. Er zijn vele kleine tips die het gedrag kunnen aanpassen. Bij een poes mag je nooit de korrels naast het water zetten, bijvoorbeeld. Of elke poes heeft zijn eigen kattenbak.”

3-3-3 regel

De agenda 2025 van ‘Dogs & Dinges’ is haast volledig volzet. Voor noodsituaties, zoals bij een plotse ziekenhuisopname, maakt ze wel nog een gaatje.

Tijd voor de foto. Annie en Garçon, zelf Bibi, zijn onmiddellijk bereid. Felice duikt weg in de bench. “Dat is niet zo verwonderlijk”, legt Lindsey uit. “Bij het vroegere baasje van Felice was alles toegelaten. Ik voed mijn dieren op met een zachte leidende hand. Wie een hond adopteert kent best de 3-3-3 regel. Het duurt drie dagen om hem tot rust te brengen, drie weken om de routine te leren kennen en drie maanden om de gewoontes van het nieuwe huis te leren kennen.”