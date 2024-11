‘Lelijke’ groenten worden lekkere soep: Bedrijf uit Kortemark werkt samen met Lidl om voedselverspilling tegen te gaan

Een gebroken wortel, een tomaat met een vlekje of een prei zonder perfecte haardos? Voortaan verdwijnen deze ‘lelijke’ groenten die anders nooit op ons bord belanden in verse soep. Lidl lanceert daarvoor een gloednieuw vers soepaanbod en werkt daarvoor samen met het Kortemarkse groentebedrijf Verduyn.

“Eén derde van de wereldwijde voedselproductie wordt nooit geconsumeerd”, aldus Alexander Verduyn, CEO van het gelijknamige groentebedrijf. “Niet alleen thuis gaat er heel wat voedsel verloren, maar ook voor het eten in de winkelrekken belandt, is er al voedselverlies. Een van de redenen zijn cosmetische eisen: groenten die perfect eetbaar zijn, maar niet goed of mooi genoeg zijn voor de consument. Zo ontstond het idee om deze groenten te verwerken tot het verse soepaanbod S’oups. We werken al sinds 2012 samen met supermarktketen Lidl en samen brachten we het aantal wortelen, prei en tomaten die afgekeurd zijn voor verkoop, in kaart. In ons groentebedrijf in de Galgestraat verwerken we jaarlijks 130.000 ton wortelen. Daarnaast passeert hier ook nog 10.000 ton prei per jaar de revue.”

500 volle vrachtwagens

“De groenten die afgekeurd worden, worden er via de computer uitgehaald. Ongeveer een vijfde van de wortelen voldoet niet en dat is jammer, want de smaak is perfect van de wortelen die te klein, te dik of gekloven zijn. Op jaarbasis gaat het om maar liefst 20.000 ton aan prei, wortelen en tomaten die niet in de winkelrekken belanden omdat ze er niet perfect uitzien, samen goed voor 13.000 ton of 500 volle vrachtwagens. Deze groenten werden tot nu toe verwerkt tot dierenvoeding of biogas. Tomaten die afgekeurd zijn om in hun geheel te verkopen, gingen dan weer naar industriële keukens om er sauzen van te maken. We zijn nu erg blij dat we met Lidl en PurAgro deze groenten met een hoek af kunnen opwaarderen en toch nog op het bord van de Belg krijgen. Sinds de lancering, anderhalve maand geleden, heeft Lidl onder de naam S’oups al bijna 38.000 liter verse soep verkocht. Daarmee heeft de supermarkt meteen zo’n 3.000 kilo lelijke groenten gered. Er kan tot 250.000 liter duurzame soep per jaar gemaakt worden, waardoor we toch een serieus steentje bijdragen aan de voedselverspilling”, besluit Alexander.