Lekkere cadeautjes shoppen in ‘t Ambachtelijk Huisje

Van champagne- tot advocaattruffels, verrukkelijke koekjes tot de gehypete Dubai-repen: wie op zoek is naar iets lekkers en ambachtelijks in een feestelijke verpakking moet bij ’t Ambachtelijk Huisje zijn op het Dorpsplein 12. Daar kan je bij Caroline en Stefaan terecht voor geschenkmanden, verfijnde chocolade en een assortiment luxekoekjes. “We zetten volop in op smaak, kwaliteit en een aantrekkelijke verpakking”, stelt het koppel.

Iedereen heeft het al gezien in het dorp: de goed gevulde etalage met op de grote ramen in rode letters bedekt met een laagje sneeuw ’t Ambachtelijk Huisje by Faantjes Sneukelinge. Het doet watertanden. En wie de winkel al binnenging, weet dat het verfijnde producten zijn van topkwaliteit.

Stefaan Couwet (54) en Caroline Deneef (53) uit de Grote Leiestraat in Anzegem zijn dan ook niet aan hun proefstuk toe. Al zeven jaar zijn zij als marktkramers op verschillende markten te vinden, met een ruim aanbod van droge worstjes, Paté de Julien, vanillewafeltjes, verfijnde en hartige koekjes, confituur, koffie en thee tot pannenkoeken die ter plaatse worden gebakken. “Er was vraag van onze klanten en we willen het ambachtelijke ook terugbrengen in de straat”, schetst Caroline.

Geschenkmanden

Wie de gastvrouw of -heer in stijl wil begroeten bij de kerstdis is hier aan het juiste adres. “Voor elk wat wils: een klein of groter assortiment van zoete en hartige artisanale lekkernijen in geschenkmanden met flesjes wijn of champagne.” Wie nog snel een smaakvol cadeau wil, kan zelfs op kerst- en nieuwjaarsdag even binnenwippen. “Ook de laatste trend met de gehypete Dubai-reep ontbreekt niet: krokante kataifi en lekkere pistachevulling, gekend van Tiktok en zeer geliefd bij tieners. Op zondag 22 december is er een Kerstshopping van 10 tot 16 uur, met proevertjes en gratis hartige koekjes bij aankoop. Dit is in samenwerking met Potterie Cindy.” (GV)

