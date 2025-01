Lazeo opent in Kortrijk haar eerste centrum voor laserontharing in West-Vlaanderen

Lazeo werd in 2010 opgericht door Bernard en Dimitri Sillam. 15 jaar later telt het Franse familiebedrijf voor laserontharing en esthetische geneeskunde 150 centra in Frankrijk, 10 in België, 1 Luxemburg en 8 in Duitsland. Het salon in Kortrijk werd in oktober geopend in de Doorniksestraat.

Schoonheidsspecialist Sara Chekalil (29), afkomstig uit Rijsel en woonachtig in Menen, baat de vestiging in Kortrijk uit. “Het is de eerste in West-Vlaanderen. Sillam is heel ambitieus met een duidelijke visie. Lazeo wil een internationaal merk zijn en iedereen bereiken. We krijgen ook geregeld de vraag van mensen om met een vestiging naar hun stad te komen. Onze klanten zijn zeer tevreden over de behandelingen en de service. Dat zie je ook aan onze gemiddelde tevredenheidsscore van 4,8 op Google voor al onze centra.”

In Kortrijk kan je bij Lazeo voorlopig enkel terecht voor definitieve laserontharing en gezichtsbehandelingen. “Normaal is Lazeo ook een centrum voor esthetische geneeskunde zoals botox en fillers, maar dat is voor de nabije toekomst. Iedereen is hier welkom: mannen, vrouwen, non-binair, LGBTQ. De laserontharing kan overal op het lichaam toegepast worden, op elk huidtype. Daarvoor werken we met één van de beste machine in de wereld: Clarity II van Lutronic. Een heel dure investering. De medische laser mag alleen door specialisten of dokters gebruikt worden. In Parijs heb ik mijn certificaat behaald. Naast de gegarandeerde resultaten, is bij Lazeo veiligheid een absolute prioriteit.”

De eerste consultatie met advies is gratis. “Dan verstrekken we alle nodige informatie. We willen niet dat klanten hun geld verliezen of niet tevreden zijn, daarom weigeren we ook mensen als de zone niet geschikt is voor ontharing, zoals blonde beenharen. De definitieve laserontharing werkt enkel op donker haar.” De prijs hangt af van de zone en het aantal bezoeken. Lazeo biedt ook verschillende pakketten aan.