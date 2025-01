“Kwaliteit en ambacht steeds centraal stellen”: Bellegems Friethuisje reikt tot ver buiten Kortrijk

Wat in 2003 begon als een kleine frituur met slechts 20 zitplaatsen, groeide onder de leiding van Patrick Huyse (66) en medevennoot Jonathan Demuynck (34) uit tot een van de grootste en populairste eetgelegenheden in de regio. Het Bellegems Friethuisje is vandaag niet alleen een lokaal begrip, maar trekt ook klanten van ver buiten Bellegem. Met 265 zitplaatsen, een efficiënt keukensysteem en zelfs 24/7 automaten is het ‘friethuisje’ dan ook allesbehalve een gewone frituur. “En het zit hier bijna altijd vol”, aldus Patrick.

Patrick, die voorheen in de vleeswarenindustrie werkte, startte de zaak met een duidelijk doel: kwaliteit en ambacht centraal stellen. “Mijn motto is altijd geweest: als ik iets doe, doe ik het goed. Dat is zo bij alles wat ik doe”, vertelt Patrick. “In de beginjaren begonnen we echt klein, maar al na twee jaar voelden we dat er ruimte was om te groeien.”

Die ambitie resulteerde in 2019 in een grote transformatie: het oude gebouw werd volledig gesloopt en vervangen door een moderne, ruime eetgelegenheid. “We gingen van 40 naar 100 zitplaatsen en uiteindelijk naar 265, in 2019. En het zit bijna altijd vol”, zegt Patrick trots.

Met klanten die zelfs uit Ieper, Waregem, Wallonië en Noord-Frankrijk komen, is het Bellegems Friethuisje veel meer dan een lokale frituur. “Ongeveer 35 tot 40 procent van onze klanten komt uit Wallonië. Dat maakt het ook interessant om op de grens te zitten”, vult Patrick aan.

42 medewerkers

De indrukwekkende groei van het Bellegems Friethuisje vraagt om een goed georganiseerd team. Met 42 medewerkers, waaronder fulltime, parttime, flexi-jobbers en studenten, is het een goed geoliede machine. Jonathan, die als 16-jarige jobstudent begon en sinds 2012 medevennoot is, zorgt er mee voor dat alles vlot blijft draaien. “De laatste tijd merken we dat er meer flexi’s dan studenten komen werken, maar dat maakt ons team alleen maar diverser”, zegt hij.

Leveringen worden vlot verwerkt, voorbereidingen beginnen ’s ochtends vroeg, en zelfs de afwas is deels geautomatiseerd. “Alles is groot opgezet, maar toch overzichtelijk. Dat is de sleutel”, aldus Jonathan.

Klassiekers

Hoewel het friethuisje inzet op modernisering, blijven ze trouw aan hun klassiekers. “Onze stoofvlees en américain zijn echte toppers”, zegt Patrick. Toch staan ze niet stil: sinds de coronapandemie introduceerden ze automaten die 24 op 7 toegankelijk zijn. “Daar vind je van alles: brood, kant-en-klare maaltijden, en zelfs zelfgemaakte chocomousse. Het blijft enorm populair, zelfs nu corona achter ons ligt”, legt Jonathan uit.

De automaten vormen een belangrijke nieuwigheid en bieden klanten flexibiliteit. “Voor mensen die buiten de openingsuren iets willen meenemen, zijn die automaten ideaal. En ze worden goed onderhouden, zodat we kwaliteit blijven garanderen.”

Famiflora

Naast het succes in Bellegem beheren Patrick en Jonathan sinds anderhalf jaar ook de horeca in Famiflora, het bekende tuincentrum in Moeskroen. “Daar hebben we een restaurant, tearoom en hamburgerzaak met 520 zitplaatsen”, vertelt Jonathan. “Het was even zoeken om alles op punt te krijgen qua machines en personeel, maar ondertussen draait alles er op kruissnelheid.” Aan vertragen denken de twee niet. “Je mag nooit vertragen”, benadrukt Jonathan. “Dat zou haaks staan op onze visie.”

“Je mag nooit vertragen: dat zou haaks staan op onze visie”

Voor Patrick is het duidelijk waarom hij na 22 jaar nog steeds met evenveel passie in de zaak staat: “Dit is voor een groot deel mijn leven. Het geeft me energie en maakt me gelukkig. Stilzitten is niets voor mij.”

Met een stroom van 10.000 à 12.000 klanten per week is het Bellegems Friethuisje een toonbeeld van ambitie, kwaliteit en toewijding. Bezoekers komen niet alleen voor het eten, maar ook voor de warme sfeer en persoonlijke aanpak.

Wil je zelf de sfeer en smaken ontdekken? Breng dan een bezoek aan het Bellegems Friethuisje of raadpleeg het menu op hun website: www.bellegemsfriethuisje.be.