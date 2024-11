Kroniek van bakkersfamilie Sint-Paulus uit Sint-Pieters: “Doe gewoon waar je zelf voor honderd procent in gelooft”

Twee jaar geleden pakte bakkerij Sint-Paulus uit Sint-Pieters tijdens de eindejaarsfeesten verrassend uit met een origineel geschenkje voor zijn klanten. Bedrijfsleider Filip Wuytack stelde een boekje ter beschikking met een beknopte geschiedenis van zijn familie. Dit jaar gaat hij nog een stapje verder. Nu komt er een heus boek op de markt dat een mooie beschrijving van de historiek van de bakkerij bevat, alsook een portret van de belangrijkste familieleden die ooit een hand hadden in de oprichting en de evolutie van de bakkerij.

“Het vorig boekje was een schot in de roos”, vertelt de Filip van Sint Paulus ons op een rustige zondagvoormiddag in een lege bakkerij. “Tijdens de productie van het boekje rijpte bij mij reeds het idee om er een grotere versie van te maken en de aandachtige lezer zal dit ongetwijfeld gemerkt hebben want het stond ergens duidelijk vermeld. Maar het heeft wel nogal wat voeten in de aarde gehad om alle gegevens te verzamelen. Hierbij gaat speciale dank uit naar Jan Vannecke, de man die alles noteerde en de definitieve teksten afleverde.”

Familiegeschiedenis

“Uiteindelijk is het een werkje van lange adem geweest, maar het was de moeite. Het is een familiegeschiedenis geworden, voor en door mijn naasten. Niet iedereen was op de hoogte van alle details van de diverse gebeurtenissen. Hopelijk wordt nu alles duidelijk voor iedereen in de familie. Maar het boek is bestemd voor iedereen die Paulus een warm hart toedraagt en geïnteresseerd is in de geschiedenis van de bakkerij.” Het boek bevat ook een aantal grappige anekdotes. Van het carnaval met de enige echte Roger Moore tot de voormalige trainer Hugo Broos die een handje kwam toesteken in de bakkerij: het zijn maar een paar van enkele hilarische gebeurtenissen.

Specialist broodbakker

“We hebben inderdaad nogal wat kattenkwaad uitgestoken”, lacht Filip. “Eén van mijn eerste herinneringen op vierjarige leeftijd is dat mijn broer gestraft werd en moest meewerken in de bakkerij. Ik vond dit echter heel onrechtvaardig en stond te wenen en stampvoeten om ook gestraft te worden. Zo kon ik ook een handje helpen. Misschien is daar wel het zaadje geplant bij mijn broer Jean want op latere leeftijd is hij een groot specialist broodbakker geworden. Zijn zoektocht naar het betere brood bracht hem naar Hautes Courbieres in Frankrijk waar in een gesloten ecosysteem 100 procent natuurproducten worden verkregen waaronder een hoogwaardige bloem die slechts door enkele bakkers in België gebruikt mag worden. En Jean is er één van.”

Spontane sollicitaties

Een opmerkelijk hoofdstuk betreft het personeel. “Dat is mijn stokpaardje. Iemand in dienst nemen die zijn sporen nog moet verdienen en die zien opgroeien tot een specialist in zijn vakgebied geeft mij enorm veel voldoening. Er wordt veel geklaagd dat de arbeidsmarkt gekrompen is en het moeilijk is om personeel te vinden. Mijn aanwervingen komen vrijwel allemaal voort uit spontane sollicitaties. Dat is een groot geluk want wij zijn geen grote industriële, maar een grote artisanale bakkerij.”

Staand v.l.n.r. Caroline, Micheline, Georgette Noteboom, Isabelle, Paul Wuytack. Vooraan: Filip, Bart en Jean. (gf)

Het is ook niet altijd peis en vree geweest bij Sint Paulus. “De winkel in Oostende hebben we moeten sluiten wegens een gebrek aan controle door ons. Dat is een nederlaag die je op mijn conto mag schrijven.”

Derde generatie

“De tweede generatie houdt er nu langzaam mee op. Sinds een paar maanden ben ik met pensioen maar je kan mij hier nog dagelijks vinden. Het is nu aan de derde generatie. Maar aan alle beginnende bakkers die dromen van hun eigen zaak of winkel heb ik maar één raad: doe gewoon waar je zelf voor honderd procent in gelooft. Met vallen en opstaan komt alles goed”, besluit hij. (GD)

Het boek ‘Kroniek van een bakkersfamilie’ is te koop in elke bakkerswinkel van St-Paulus en kost 15 euro.