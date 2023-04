Kortrijkse ondernemer Pieter Josson (34) verovert met Biometriq ook Nederland: “Steeds meer mensen willen gezonder leven”

Gezond leven? Het was niet de grootste bekommernis van Kortrijkzaan Pieter Josson (34) tijdens zijn studentenjaren in Gent. Maar kijk, nu leidt hij samen met partner in crime Tijs Engelrelst Biometriq, een jong bedrijf dat gezondheidsanalyses uitwerkt die geschikt zijn voor voedings- en sportadvies. “In Nederland hebben we al stevig voet aan de grond.”

We spreken af in Hangar K op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk, de startup campus waar beginnende ondernemers hun eerste stappen kunnen zetten. Pieter en zijn collega-medestichter Tijs deden dat bijna drie jaar geleden met Biometriq, hun geesteskind waarmee ze nu stilaan het ondernemerscentrum aan het ontgroeien zijn. Het jonge bedrijf ziet onze noorderburen in sneltempo voor de bijl gaan en wil dringend zijn vijf medewerkers tellende ploeg uitbreiden met enkele extra mensen… Het woord is aan Pieter die jarenlang in wereldsteden als New York en Londen resideerde om er jonge bedrijven op te volgen vooraleer terug te keren naar de heimat in Kortrijk.

Gezond leven. We zijn er nog nooit zo hard mee bezig geweest als de voorbije jaren. Leg eens uit wat jullie precies doen?

“Kort samengevat hebben we een softwareplatform ontwikkeld waarmee diëtisten aan de hand van geavanceerde analyses het DNA en de bloedsuikerspiegel van hun klanten beter in kaart kunnen brengen. Het resultaat daarvan is een handig werkinstrument dat hen toelaat om hun advies verder te personaliseren en betere resultaten neer te zetten.”

Jullie zijn van start gegaan in september 2020, in volle corona. Was dat de geschikte periode om te beginnen?

“Dat is een moeilijke vraag, maar we stellen wel vast dat het goed gaat en hebben de indruk dat door de coronapandemie meer mensen zijn gaan nadenken over hoe ze gezond kunnen leven. Dat is toch wat we vaak te horen krijgen bij een aantal van de ruim 170 diëtisten met wie we inmiddels samenwerken.”

Het gros van die voedingsspecialisten heeft zijn praktijk in Vlaanderen maar jullie winnen ook snel veld in Nederland. Wat is het plan op langere termijn?

“Tegen eind dit jaar hopen we een driehonderdtal diëtisten in ons bestand te hebben en naast Vlaanderen ook de hele markt bij onze noorderburen te bestrijken. We zijn aangenaam verrast dat de Nederlanders heel open en geinteresseerd zijn als het over gezondheid gaat. Inmiddels doen we ook onderzoek naar welke markten we vanaf volgend jaar kunnen bewerken.”

Wie is Pieter Josson?

Privé: Pieter Josson (34) is getrouwd met Delphine Callens (33). Ze hebben samen twee kinderen: Celeste (2) en Alphonse (3 maanden). Ze wonen in de Gouden Rivierenlaan in Kortrijk. Loopbaan: Pieter heeft toegepaste economische wetenschappen gestudeerd in Gent. Vooraleer hij zijn eigen bedrijf Biometriq is gestart, heeft hij een stage gelopen in China bij Pinguin Luthosa en heeft hij daarna jarenlang voor verscheidene innovatieve technologie startups in New York en Londen gewerkt. Biometriq: Pieter is samen met Tijs Engelrelst stichter van het bedrijf Biometriq dat zijn stek heeft in Hangar K aan het Nelson Mandelaplein in Kortrijk. Daarmee ging het duo in september 2020 van start.

Was je al van jongsaf aan een gezondheidsfreak?

“Dat zou ik niet durven zeggen. Als student leidde ik zeker niet het gezondste of meest sportieve leven. De laatste tien jaar ben ik daar veel meer mee bezig. Als je hele dagen data ziet passeren rond de bloedsuikerspiegel, dan streef je vanzelfsprekend na om wat gezonder te gaan leven. Het heeft er bij mij al toe geleid dat ik afgestapt ben van zoete ontbijten. Doe mij maar een yoghurt, noten of een ei met zalm. Ook sporten is helemaal mijn ding geworden. In juli staat de kwarttriatlon in Kortrijk op mijn programma.”

“Als student leidde ik niet het gezondste of sportiefste leven” – Pieter Josson

Je hebt jarenlang in New York en Londen gewoond en gewerkt. Nooit aan gedacht om daar een carrière uit te bouwen als ondernemer?

“Toch niet. Ons laatste verblijf in het buitenland was Londen en toen was het voor mijn vrouw en ik al duidelijk dat we kinderen wilden. We beseften dat we voor hun opvoeding ook nergens beter konden wonen dan in eigen land en in eigen streek. In Groot-Brittannië is het onderwijs duur en de gezondheidszorg niet goed. Bovendien betaalden we ons in Londen blauw aan huur voor een appartementje van twee keer niks. Toch sluit ik het niet uit dat we ons ooit opnieuw in het buitenland gaan vestigen eens de kinderen de deur uit zijn. Maar dat is echt wel verre toekomst.”

Kom jij uit een ondernemersfamilie?

“Ten volle. Mijn familie is aan beide kanten geworteld in de vlassector waarna aan de kant van mijn ma Malysse Sterima Group nv ontstaan is, de groep die zich bezig hield met het textielbeheer in de ziekenhuissector. Mijn vader richtte in 1992 Esca Food service op, een distributeur voor restaurantbenodigdheden in Kortrijk.”

Zijn daar de kiemen gelegd voor wat je nu doet?

“Ik denk het wel. Belangrijk was zeker dat mijn ouders me volop gesteund hebben toen ik mijn intentie kenbaar maakte om voor lange tijd naar het buitenland te trekken. Ik vermoed dat ondernemers daar sneller het voordeel van inzien.”

Tot slot: waaraan denk je als ik de naam Kortrijk noem?

“Aan een stad die onwaarschijnlijk veranderd is in positieve zin. Vooral wat restaurants betreft heeft Kortrijk een grote sprong voorwaarts gezet. Nu kan je van een ruim gamma van keukens genieten in de stad waar dat vroeger toch allemaal wat traditioneel en ouderwets was.”