Kortrijks eventbureau Festor versterkt aanbod met overname van Stuff to Love

Festor, een opkomende naam in de Kortrijkse evenementensector, kondigt de overname van Stuff to Love aan, een lokale specialist in feest- en evenementdecoratie en event styling. Met de overname breidt Festor zijn diensten verder uit en speelt het in op de groeiende vraag naar totaalbelevingen.

Stuff to Love wordt volledig geïntegreerd onder de Festor-koepel, maar behoudt voorlopig zijn eigen naam om een soepele overgang voor klanten te garanderen. Met deze stap voegt Festor creatieve expertise en unieke materialen toe aan zijn aanbod, waardoor klanten kunnen rekenen op een nog bredere service.

Meerwaarde voor klanten

Stuff to Love staat bekend om zijn veelzijdige aanbod, van decoratielichten en eyecatchers tot kussens en maatwerk. “Klanten brengen hun ideeën aan en Stuff to Love, nu onderdeel van Festor, realiseert die met precisie en creativiteit. Onze decoratieve expertise sluit naadloos aan bij Festor’s ambitie om evenementen visueel indrukwekkend en emotioneel onvergetelijk te maken”, zegt zaakvoerder Donaat Mortelmans.

Daarnaast kunnen particulieren, zoals bruidsparen en organisatoren van privéfeesten, voortaan naast het organiseren van hun evenement bij Festor terecht voor de huur van decoratiemateriaal en kleinere event styling. Voor zakelijke klanten biedt de overname efficiëntere oplossingen en nieuwe mogelijkheden voor grootschalige projecten.

Groei vanuit Kortrijk

Sinds hun oprichting in 2021 hebben zowel Festor als Stuff to Love een solide reputatie opgebouwd in de Kortrijkse regio. Festor liet zijn naam klinken met projecten voor Cinionic, Toerisme Leiestreek en Flanders Technology & Innovation, en zette zichzelf op de kaart met creatieve evenementen zoals de waterprojectie Eau Revoir aan de Broeltorens in Kortrijk.

Voor oprichter Oole Ryckoort is de overname een nieuwe mijlpaal. “Meer dan alleen een feest, het gaat om de totale ervaring. Met Stuff to Love als aanvulling kunnen we onze klanten een nog breder totaalpakket bieden. Het versterkt onze visie en tilt onze evenementen naar een nog hoger niveau. We willen dé partner zijn voor evenementen en materialen, waarbij creativiteit en kwaliteit centraal staan.”

“We werken al drie jaar samen en ik vertrouw erop dat onze klanten bij Festor dezelfde hoge servicegraad zullen ervaren. Oole Ryckoort is een gedreven ondernemer die van aanpakken weet. Ik draag het bedrijf dan ook met een gerust hart over”, voegt Donaat toe.