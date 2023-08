Kortingen, speciale acties en Apéro Velcro tijdens de jaarlijkse septemberbraderie: “We doen al mee sinds 1995”

Vrijdag 1 september vanaf 11 uur tot en met zondag 3 september 19 uur gaat de jaarlijkse septemberbraderie door in het stadscentrum. Heel wat handelaars bieden kortingen en speciale acties aan. Op vrijdag is er vanaf 17 uur opnieuw Apéro Velcro op het Schouwburgplein.

“Een braderie brengt veel volk op straat en in de stad. Met veel beweging komt ook heel wat ambiance” – Hans Carrein (Clovis)

Modezaak Clovis in de Doorniksestraat 19 neemt al bijna dertig jaar deel aan de jaarlijkse braderieën. “We doen al mee sinds 1995. Een braderie brengt veel volk op straat en in de stad. Met veel beweging komt ook heel wat ambiance. Handelaars komen met een deel van hun winkel naar buiten en samen met Lederwaren Parmentier en Optivue plaatsen wij ook een bar. Zaterdag en zondag zal Axel Lane er zingen van 14 tot 18 uur. Die animatie geeft iets extra aan het shopweekend en betekent eveneens een boost in omzet”, vertelt Hans Carrein, eigenaar van Clovis samen met zijn vrouw Cathy Lemay. De winkel plaatst buiten hun juwelen, handtassen, sjaals en wat kledij aan verminderde prijs, binnen bieden ze de nieuwe wintercollectie aan.

“Elk jaar zien we de bezoekerscijfers omhoog gaan” – Wouter Allijns

“Het hele weekend zullen er feestelijke acts zijn van onder andere Cliff Willy, Schoolact en de Almost Swinging Jazz Band. Met wat hulp van de weergoden, belooft het een topweekend te worden voor onze Kortrijkse handelaars. De zomerbraderie haalde alvast het beste aantal bezoekers sinds corona. Elk jaar zien we die totaalcijfers omhoog gaan”, zegt Wouter Allijns, schepen van Economie.

Win een goodiebag ter waarde van 150 euro

Wie iets koopt, maakt kans op een leuke goodiebag ter waarde van 150 euro. Neem een ludieke selfie bij de winkel waar je iets kocht, tag @stadkortrijk en de winkel in jouw post of story op Facebook en/of Instagram en maak zo kans op 1 van de 10 goodiebags. De tas zit gevuld met back-to-school items van verschillende handelaars in het centrum, gadgets van de stad en een Kortrijk Cadeaubon.

Vind de Kortrijk Cadeaubon en win 100 euro

Gedurende het volledige weekend maak je bovendien kans om een Kortrijk Cadeaubon te winnen ter waarde van 100 euro. Het enige wat je moet doen is de QR-code scannen op de (nu nog geheime) locatie en de quizvraag beantwoorden. Houd hiervoor de Facebookpagina van de Kortrijk Cadeaubon in de gaten vanaf vrijdag 1 september.

Meer info op www.visitkortrijk.be/septemberbraderie