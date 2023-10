Koekelaarse ondernemers openen samen automatenshop: “Een gevarieerd aanbod”

Drie ondernemers uit Koekelare slaan de handen in elkaar om in buurgemeente Moere, deelgemeente van Gistel, een automatenshop te openen. Dat doen ze om tegemoet te komen aan de hinder die er zal zijn tijdens de wegenwerken die op komst zijn.

Trekkers van het initiatief zijn Dieter Arickx (33) en Astrid Germonpré (38) van Arickx Brood & Banket in de Lekestraat in de wijk de Mokker.

“Bij ons in de straat zijn wegenwerken bezig. Op een bepaald moment – dat is nu nog niet het geval – zullen ze ook voor onze deur werken”, openen Dieter en Astrid. Het koppel dacht na over een oplossing om beide puntjes tegelijk aan te pakken. “Een extra winkel met personeel erbij nemen, was al snel geen optie. Het is tegenwoordig onmogelijk om voldoende personeel te vinden. We hebben intussen al verschillende automaten staan in bijvoorbeeld Keiem (Diksmuide), Sint-Pieters-Kapelle (Middelkerke) en de zaak in de Mokker.” De oplossing lag dus niet veraf: een automatenshop.

Andere handelaars waren het idee genegen. “Onze overbuur is de slagerij van Evelien Vanroose. Ook zij heeft een automaat vlak naast haar winkel, heeft ervaring met het principe, en was snel enthousiast om mee te werken. Want op een gegeven ogenblik zal ook zij de impact van de wegenwerken ondervinden.” Tot slot sloot ook horecazaak Het Boerhof van Joke Verhelst en Wim Verhaeghe zich bij het initiatief aan. Niet toevallig hebben ook zij automaten staan waarmee ze kant-en-klare gerechten aanbieden.

De automatenshop van de drie ondernemers vind je in de Provincieweg 149 in Moere, op de hoek met de Moerestraat. Hier was voorheen bakkerij Degrande gevestigd, tot uitbaters Marc en Marijke in juni met pensioen gingen.

Dagelijks bevoorraad

“Wij huren het pand om er verschillende automaten in onder te brengen. Staan er in de aanbieding: brood, pistolets, boterkoeken, eclairs, eierkoeken, sandwiches, drank, snacks, chips, dagschotels, vers vlees, charcuterie, kroketjes, puree en soep. De automaten worden dagelijks bevoorraad”, duiden Dieter en Astrid.

“De shop is elke weekdag open van 4 uur tot middernacht. Elke automaat heeft een eigen betaalsysteem: sowieso bankkaart, sommige met cash. Moere heeft een mooi publiek met heel wat jonge gezinnen. De shop ligt ook langs de drukke Provincieweg met veel passage. En omdat het aanbod gevarieerd is, schatten we de kans op succes hoog in.”