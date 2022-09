Kledingzaak Deleye feestelijk heropend

Kledingzaak Deleye, gelegen langs de Brugsesteenweg, steekt in een nieuw kleedje. Tijdens de heropening afgelopen weekend konden de klanten alvast kennismaken met de prachtig hernieuwde winkel die meteen ook 800 vierkante meter groter is geworden.

Deleye werd 33 jaar geleden opgericht door Freddy Deleye, zijn echtgenote Monique en hun drie kinderen in Roeselare en heeft ondertussen drie afdelingen in West-Vlaanderen, waaronder deze in Kuurne. “Om de shopbeleving bij de klanten nog grootser en aangenamer te maken, kreeg ons filiaal in Kuurne onlangs een grondige make-over”, vertelt Nancy Claeys, CEO van Deleye, “Het is niet echt West-Vlaams om te stoefen, maar toch zijn wij enorm fier op onze hernieuwde winkel hier in Kuurne. Mede omdat we een positief verhaal kunnen neerzetten in deze economisch onzekere tijden.”

Vooruitstrevend

“Deleye is al altijd vooruitstrevend geweest en ook nu trekken we dit verhaal verder door. In 2013 werd door Deleye al een belangrijke stap gezet richting omni-channel met de opstart van een webshop, wat in Vlaanderen in dat jaar absoluut nog geen evidentie was. Bij de vernieuwing van ons filiaal in Kuurne werd eerst gekeken hoe we onze topservice, persoonlijk advies en vakkennis nog beter aan onze klanten konden aanbieden. Ook het belevingsgevoel dat onze klanten moeten ervaren bij een bezoekje aan ons filiaal kwam op de eerste plaats. Naast een nieuwe inkom, een mooie en efficiënte kassa/infobalie, een kiosk voor webaankopen en een duidelijke styling per afdeling/doelgroep voor nog meer shopgemak werd eveneens een aparte personal shopping zone aan Deleye Kuurne toegevoegd.” Van de make-over maakte Deleye eveneens gebruik om hun dak te voorzien van 500 vierkante meter zonnepanelen. (BRU)