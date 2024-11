Kerstshoppen bij de inKijk: “Elk budget en elke leeftijd”

Bij de inKijk, gelegen op het Overbekeplein, is het kerstshoppen al volop bezig. Sinds de opening in april 2022 is deze conceptstore een vaste waarde geworden voor wie op zoek is naar unieke geschenken en verrassende decoratie.

Eigenaars Peter Taccoen (54) en Inge Desaever (50) runnen de inKijk met passie. Hun dochter Zoë (24) helpt tijdens de drukke kerstperiode mee in de winkel. “Dit jaar merken we dat mensen vroeger beginnen met kerstshoppen”, zegt Inge. “Door de donkere dagen zoeken ze al snel de gezelligheid van de feestdagen op, denk ik.” Het aanbod in de winkel is groter dan ooit. “Ik hou ervan dat de winkel goed gevuld is. Dit jaar hebben we meer stock aangelegd en de succesvolle webshop speelt daarbij een rol. Klanten vinden ons tussen de grote spelers.”

De inKijk onderscheidt zich met een breed assortiment en enkele unieke merken. Zo zijn ze de enige verdeler in België van de stijlvolle lampen van Bang. Ook andere merken zoals Alaskan Maker (met whiskeyglazen, schorten en toilettassen) en Gentlemens Hardware (met handige BBQ-multitools) maken de winkel bijzonder aantrekkelijk voor mannen. “Vaak een moeilijke doelgroep voor de eindejaarsgeschenken”, gaat Inge verder.

ook voor jezelf

“Voor elk budget en elke leeftijd kan je hier een cadeautje vinden, van 5 tot 275 euro. Toch is de inKijk niet alleen een typische geschenkwinkel. Je kan hier ook terecht voor jezelf, met producten zoals de ecologische zepen van Wondr, decoratieve lampjes, handdoeken met speelse prints en stijlvolle notitieboeken.”

De conceptstore biedt daarnaast een uitstekende dienst. “Onze inpakservice is erg populair. Klanten waarderen de extra aandacht voor details en de mooie verpakkingen”, vertelt Peter. “Cadeaubonnen zijn ook een groot succes.”

Tijdens de drukke decembermaand is de inKijk elke weekdag geopend, behalve op kerstdag zelf. “Van 8 tot 31 december staan we klaar, ook voor wie op het nippertje nog een geschenk zoekt”, glimlacht Inge. (MD)