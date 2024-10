Katleen (53) viert 20 jaar schoonheidssalon Lanys in Zonnebeke: “Mensen rijden soms een uur om hier te geraken”

Schoonheidssalon Lanys in Zonnebeke bestaat twintig jaar. Zaakvoerster Katleen De Jonckheere (53) zorgt niet alleen voor uiterlijke schoonheid, maar ook voor innerlijke rust. “Lany is Haïtiaans voor hemel en ik heb er een ‘s’ aan gezet, wat dus hemels betekent. Ik probeer rust en een soort van thuiskomen te creëren voor mijn klanten”, zegt Katleen.

Katleen wilde eerst kinderverzorgster worden, maar een tante vond dat schoonheidsspecialiste meer iets voor haar zou zijn. “Ik had er 37 jaar geleden nog nooit van gehoord. Ik liep drie jaar school bij de Grauwe Zusters in Roeselare en deed er nog een specialisatiejaar bij”, blikt ze terug.

Drie generaties

Op 1 april 2004 startte Katleen, gehuwd met Gerdy Bentein en moeder van Jari, met Lanys in de Ieperstraat 19. Acht jaar later verhuisde ze naar 24C, waar ze een pand kocht. Het was niet meteen een schot in de roos. “Ik heb veel gedacht dat ik het einde van het jaar niet zou halen, maar ik mag zeker niet klagen. Ik heb soms al drie generaties die komen. Mensen rijden soms een uur om bij mij te geraken. Dat vertrouwen wordt opgebouwd doorheen de jaren. Tegenwoordig wordt de reclame via sociale media gevoerd. Ik heb het van de mond-tot-mondreclame, dat zijn ook de blijvers. Het zijn mensen die al 20 jaar bij mij komen en die mijn advies en knowhow appreciëren. Ik heb klanten tussen de 17 en 85 jaar”, stelt Katleen.

Zaadje planten

Volgens Katleen is er de voorbije 20 jaar heel wat veranderd. “Mensen vergeten dat de buitenkant een spiegel is van de binnenkant. Mensen begrijpen soms niet welke impact verkeerde voeding en zelfs emoties hebben op de huid. Iedereen is uniek, en iedereen wordt ouder. Daarom werk ik ook op een andere manier. Een behandeling is niet enkel de huid verzorgen, ik heb ook aandacht voor de geest. Vandaar dat ik ook hoofdhuidmassages, aangezichtsmassages, reiki, en lichttherapie verwerk in mijn behandelingen. Ik plant een zaadje en de klant beslist zelf of ze dat zaadje gaan bedruipen en er gevolg aan geven of niet. Ik luister naar wat de noden zijn of waar ze tegenaan lopen en daar probeer ik te helpen. Ik zie het als mijn missie om de mensen bewust te maken van hun eigen schoonheid.” (NVZ)