Karel Gruyaert skincare opent nu ook vestiging in Brugse binnenstad: “Door het grote succes in Assebroek!”

Karel Gruyaert (25) opende begin deze maand zijn skincare- en make-upwinkel in de Geldmuntstraat 4 in Brugge; een van de belangrijkste winkelstraten van het stadscentrum. Karel is hiermee niet aan zijn proefstuk toe, want in oktober vorig jaar opende hij al een salon in de Astridlaan in deelgemeente Assebroek.

In het salon in Assebroek ligt de focus op huidverbetering door middel van professionele producten en behandelingen met toestellen. “Wegens het enorme succes in Assebroek, besloot ik om een skincare- en make-upwinkel te starten in de Brugse binnenstad, waar er natuurlijk heel wat passage is”, vertelt Karel.

Huidanalyse en workshops

In de winkel in de Geldmuntstraat kun je terecht voor het aankopen van de geschikte make-up en huidverzorgingsproducten. “Klanten die niet weten welke producten ze moeten gebruiken, kunnen hier advies krijgen maar kunnen ook een huidanalyse laten uitvoeren waarbij foto’s van de huidlagen gemaakt worden. Bovendien kun je er ook workshops volgen om te leren hoe je best make-up aanbrengt op een natuurlijke manier.”