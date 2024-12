Kapsalon Farouche maakt drie klanten gelukkig

Paula Coussement mocht dit jaar haar 65ste verjaardag vieren en ze is al 44 jaar kapster in haar eigen zaak ‘Farouche’ in de Heestertse Vierkeerstraat. Om haar 65ste verjaardag en het 44-jarig bestaan van de zaak te vieren, zette Paula een speciale actie op. “Eigenlijk is het een uitgesteld feestje, want ik wilde eerst het 40-jarig bestaan vieren, maar toen kwam corona om de hoek loeren. Iedereen die tussen 15 maart en 15 juni het salon bezocht, maakte kans op het winnen van één van de drie kappersbonnen van 200 euro.” Zaterdag werden de winnaressen in de bloemetjes gezet. Het zijn Ria Blauwblomme, Marie-An Janssens en Griet Deconinck. Samen met Paula Coussement mochten ze ook op de foto. (GJZ/foto GJZ)