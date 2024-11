Kapsalon Chic opent afdeling voor mensen met haarverlies

Kapsalon Chic viert haar tiende verjaardag langs de Ardooisesteenweg. De zaak viert niet alleen het verleden, maar ook de toekomst. Zaakvoerders Ellen Denoo en Jurgen Vanbiervliet openden met trots een nieuwe afdeling, speciaal gericht op mensen die te maken hebben met haarverlies. “In een serene en discrete ruimte bieden we de meest innovatieve oplossingen die vandaag beschikbaar zijn.”

Tien jaar geleden openden Ellen Denoo (39) en Jurgen Vanbiervliet (46) langs de Ardooisesteenweg in Roeselare de deuren van kapsalon Chic. Daarvoor bestond de zaak al vijf jaar. Een historische villa werd omgebouwd tot hun droomzaak met aparte ruimtes voor hun klanten. “Zowel voor mannen, vrouwen als voor kinderen hebben we hier een comfortabele ruimte. Maar we hebben ons ook ingezet om de rijke erfgoedwaarde van dit gebouw te bewaren en tegelijkertijd te moderniseren. We zijn trots dat dit gebouw, met meer dan honderd jaar geschiedenis, een parel in Krottegem is, maar ook toont hoe traditie en innovatie kunnen verenigen.”

De voorbije jaren merkten Ellen en Jurgen dat heel wat klanten zich zorgen maakten over hun haaruitval. Het valt echt op dat meer en meer mensen zich daar zorgen over maken.” Het koppel besliste daarom om een nieuwe afdeling te bouwen, speciaal gericht op mensen die te maken hebben met haarverlies. “In een discrete en serene ruimte bieden we de meest innovatieve oplossingen aan die vandaag beschikbaar zijn. Dankzij ons exclusieve membraan, een technologie uit Italië waarvan wij de enige verdeler in België zijn, kunnen we mensen opnieuw vertrouwen geven.” Bij dergelijke haarprotheses is een operatie, zoals die vaak in Turkije wordt uitgevoerd, niet nodig. Op anderhalf uur tijd beschikt de klant terug over een mooie haardos. De nieuwe transformatiecabines zijn ontworpen met maximale privacy. “We voordien voor deze afdeling zelf een aparte ingang. We willen dat onze klanten in een veilige omgeving terecht komen.” Ellen en Jurgen merken dat hun nieuwe afdeling erg populair is. “Op een week hebben we toch al snel twintig klanten die hiervoor langs komen.”

Naast de nieuwe afdeling voor mensen met haarverlies openden Ellen en Jurgen ook een helemaal afgesloten schoonheids-en welnessruimte. “Tot voor kort was die afdeling gevestigd op de eerste verdieping, maar die is nu volledig ingenomen door onze privé. In de nieuwe ruimte op het gelijkvloers bieden we de klanten een zenmomentje aan. Meer info op www.kapsalonchic.be.