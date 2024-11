K in Kortrijk verwelkomt sieradenboetiek Bijou Brigitte

In shoppingcenter K in Kortrijk vind je sinds kort Bijou Brigitte. De gevestigde waarde in Duitsland verspreidt zich tegenwoordig ook naar Nederland en België, en Kortrijk was de volgende aan de beurt. “Een waardevolle toevoeging aan het diverse winkelaanbod van K in Kortrijk”, vertelt K-manager Dominique Desmeytere.

Bijou Brigitte onderscheidt zich met haar uitgebreide assortiment dat varieert van betaalbare sieraden zoals kettingen, oorbellen, ringen en armbanden tot accessoires zoals tassen, sjaals en mutsen. De winkel bevindt zich naast America Today op de gelijkvloers en volgt de reguliere openingsuren van K in Kortrijk.

“K in Kortrijk blijft een bruisende plek in het centrum van de stad. De toevoeging van Bijou Brigitte met modieuze en tijdloze designs voor een breed publiek sluit perfect aan bij onze visie om bezoekers een gevarieerd en kwalitatief winkelaanbod te bieden”, besluit Dominique Desmeytere.