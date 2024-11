Juwelierszaak B-Trendy viert 50-jarig bestaan met nieuwe look

De juwelierszaak B-trendy Juwelier Baert bestaat 50 jaar en dat vieren zaakvoerders Claude Baert en Nathalie Naessens met een totale make-over van de winkel. Het verhaal begon voor hen in de Boterstraat, daarna in de Gentsestraat en gaat al geruime tijd verder in de Beversestraat 5 in Harelbeke.

Het verhaal van B-trendy Juwelier Baert start in 1974 met de ouders van huidig zaakvoerder Claude Baert: William Baert en Paulette Soete. Zij runden jarenlang een juwelierszaak in de Boterstraat. Later vestigden zij zich in de Gentsestraat 88. Dat Claude in de voetsporen van zijn vader zou treden stond in de sterren geschreven. Hij is de enige zoon en studeerde in Heule voor juwelier en uurwerkmaker. Nadat hij in mei 1999 trouwde met Nathalie Naessens namen ze de ouderlijke winkel over op 1 juni 1999.

“Het pand in de Gentsestraat werd toen omgetoverd tot een moderne zaak. Geruime tijd geleden vonden we een nieuwe stek in de Beversestraat 5”, vertelt Claude. “We waren toe aan uitbreiding en een nieuwe look. Intussen is de teller verder blijven lopen.” De 50ste verjaardag werd onlangs gevierd met een totale make-over van de zaak. “Die verjaardag was een mooie aanleiding om na zoveel tijd opnieuw een nieuwe look te creëren”, aldus Nathalie, die sinds 2006 de rechterhand is van Claude.

Klant is koning

De vernieuwde zaak oogt groot, fris, overzichtelijk en modern met ruime etalages in een sobere setting. “De accessoires, juwelen, sieraden en merkhorloges voor dames, heren en kinderen komen nu nog beter tot hun recht. We hebben ook een praathoekje waar we met de klanten kunnen overleggen als ze zelf een eigen creatie willen tonen. Wij voeren die creatie vervolgens uit. Ook van trouwringen bieden we een veelzijdig assortiment in verschillende prijsklassen en we doen ook gravures”, vertelt Nathalie.

“Onze jarenlange ervaring garandeert service en kennis van zaken. Door onze intensieve samenwerking met merken bieden we altijd de nieuwste modellen en de beste service. Het spreekwoord luidt immers: de klant is koning. We volgen ook nauwgezet de nieuwe trends op. Het leuke is dat Claude altijd streeft naar perfectie.”

De zaak is gesloten op zondag en maandag. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9 tot 12.30 uur en daarna van 14 tot 18 uur.