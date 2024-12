Juwelen Bella Donna weer open na verbouwingen: “Pand ruimtelijker en efficiënter ingedeeld”

Na enkele maanden van verbouwing en renovatie opende Elsje Margodt opnieuw de deuren van haar juwelen- en kledijzaak Bella Donna in de Noordzandstraat 78.

Elsje Margodt (39) verkoopt haar zelf ontworpen en gemaakte juweeltjes voortaan vanuit een grondig vernieuwd pand in de Noordzandstraat. “Ik ben in 2019 van start gegaan met Bella Donna in een pand in de Geldmunstraat, nadat ik eerst tien maanden had proefgedraaid in een pop-up pand in de Smedenstraat”, zegt Elsje. “Eigenlijk gaat het om een uit de hand gelopen hobby, want ik heb eerst tien jaar als verpleegkundige gewerkt. In die jaren stond ik met mijn zelf gemaakte juweeltjes wel al op allerlei markten. Maar mijn aanbod viel dusdanig in de smaak dat ik dan toch besloten heb om er mijn hoofdberoep van te maken.”

Meer ruimte

Elsje kon drie jaar terug het pand Noordzandstraat 78 aankopen en opende dat pand twee jaar geleden als tweede vestiging van Bella Donna, terwijl ze dus ook nog het pand in de Geldmunstraat runde. “De vestiging in de Geldmunstraat hebben we stopgezet. Nu centraliseren we alles in het pand in de Noordzandstraat. Door de verbouwing is het ook ruimtelijker en efficiënter ingedeeld waardoor het zowel voor de klanten als voor mezelf aangenamer is”, aldus Elsje. “Met uitzondering van de ringen, die ik inkoop, zijn alle juweeltjes die je hier ziet mijn eigen creaties. We verkopen er hier nu ook kledij bij omdat daar veel vraag naar was”, legt Elsje uit. “En natuurlijk geven we dan ook advies over hoe best juwelen met kledij te combineren, dat spreekt voor zich.”

“Nog nieuw is dat ik hier nu achteraan de winkel een salon heb waar ik zelf piercings plaats. Veel dames en meisjes voelen zich comfortabeler als ze dit in een zaak als deze kunnen laten doen dan in een tattoo- en piercingsalon.”