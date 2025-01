Jorrit en Jasper maken furore met Jurimesh

Jorrit Willaert uit Leffinge en Roeselarenaar Jasper De Moor zijn de drijvende krachten achter het bloeiende bedrijf Jurimesh.

De twee twintigers leerden elkaar kennen tijdens hun hogere studies. Jorrit koos voor burgerlijk ingenieur computerwetenschappen. De focus lag daarbij op Artificiële Intelligentie. Jasper studeerde cybersecurity aan Howest in Brugge. Het duo startte samen met Jurimesh. Beiden droomden al langer van een eigen bedrijfje.

“Ons start-upbedrijf ontwikkelde een platform dat advocaten ondersteunt bij het uitvoeren van juridische due diligence (letterlijk gepaste zorgvuldigheid) tijdens overnames”, zeggen Jasper en Jorrit.

“Onze software analyseert alle contracten van het over te nemen bedrijf en identificeert belangrijke clausules, waaronder niet-concurrentiebedingen. We richten ons naar advocatenkantoren met een specialisatie in overnames. Later wensen wij uit te breiden naar bedrijven die vaak boekenonderzoek uitvoeren.”

Op maat

“De aanbevelingen zijn op maat van het bedrijf gemaakt. We baseren ons op gedetailleerde rapporten, waardoor juridische teams inzicht en efficiëntie krijgen in elke transactie. Concreet transformeert Jurimesh elke dataroom in een gestructureerde, doorzoekbare en analyseerbare werkruimte. De klant importeert documenten, die automatisch gestructureerd worden. Het systeem ontdekt ontbrekende documenten, waarna Jurimesh alles analyseert. De belanghebbenden kunnen ook vragen stellen via een AI-assistent”, klinkt het.

“Zonder een degelijke technische basis in het secundair onderwijs was deze uitdagende job een onbereikbare droom gebleven. We leerden zelfstandig werken. De vele uren wiskunde op Jorrits school waren van een best hoog niveau. Tijdens zijn masteropleiding verdiepte Jorrit zich ook in onderwerpen als algemene relativiteitstheorie en kwantummechanica. Het is altijd nuttig om een brede mindset te ontwikkelen.” (BVO)

Meer info op 0491 30 12 71 en www.jurimesh.com.