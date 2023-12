Joost Laga is ‘West-Vlaams accountmanager van het jaar’

Op het nieuwe initiatief Leadbox Sales Awards werd Bruggeling Joost Laga (55), actief als account executive bij de multinational DXC, uitgeroepen tot accountmanager van het jaar voor West-Vlaanderen.

Joost Laga heeft er al een academisch en professioneel parcours opzitten om u tegen te zeggen. Wat de 55-jarige Bruggeling nu zeker kan toevoegen aan zijn cv, is dat hij op de Leadbox Sales Awards werd uitgeroepen tot account manager of the year voor de provincie West-Vlaanderen. “Dat is een nieuw initiatief die mensen achter de schermen in verschillende functies van business development eens in de spotlights wil zetten”, legt Joost uit.

Loopbaan

“In het eerste blok van mijn loopbaan was ik actief met beleidsvoorbereiding op het vlak van ICT in de overheidssector, zowel als universitair medewerker voor de senaat en het Vlaams Parlement als vanuit de rol van adviseur op het kabinet van de toenmalige federale minister voor telecommunicatie. In die functie had ik het genoegen om in 1999 in Seattle samen met de minister een uurtje te kunnen spreken met Bill Gates, CEO van Microsoft.” In een tweede fase van zijn carrière maakte Joost de overstap naar de private sector. Vooral vanuit zijn huidige werkgever DXC, die zowel advies geeft als IT-diensten verzorgt, was hij verantwoordelijk voor heel wat projecten in opdracht van de Vlaamse overheid. “De derde fase van mijn loopbaan ving aan in volle coronaperiode, toen mij gevraagd een aantal groei-accounts van DXC onder mijn hoede te nemen. Dat gaat dan over erg grote klanten zoals NMBS, AB Inbev en energiebedrijven zoals Fluvius en Luminus”, verduidelijkt Joost. “Een erg specifieke uitleg kreeg ik niet, maar de jury liet me wel weten dat ik een ijzersterk dossier had en daar ben ik best wel trots op.” (PDV)