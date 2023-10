Jong bedrijf Novulo in Pittem opent officieel de deuren in voormalige loods Clarysse

In de Brugsesteenweg in Pittem opende Novulo woensdag officieel de deuren. Het bedrijf, dat sinds begin 2021 kleine zorgwoningen bouwt voor ouderen die perfect in de achtertuin passen, verhuisde begin dit jaar naar de voormalige site van weverij Clarysse. Vlaams minister van Wonen Matthias Diependale (N-VA) kwam langs, terwijl ook oud-judoka Gella Vandecaveye, als ambassadeur van het bedrijf, bij de opening aanwezig was, net als het voltallige Pittemse schepencollege.

Nieuwe toekomst voor site

Nadat ondernemer Luc Tack matrassenproducent Latexco in Tielt overnam, verhuisden de activiteiten van Clarysse in het voorjaar van 2023 naar een andere productielocatie van de groep in Oostrozebeke. Daardoor kwam het grootste deel van de gebouwen in Pittem leeg te staan. “Het verdwijnen van de weverij van Clarysse kwam destijds hard aan in onze gemeente”, aldus burgemeester Denis Fraeyman (CD&V). “Per slot van rekening was het bedrijf ooit de grootste werkgever van Pittem. Maar we zijn verheugd dat er nu nieuwe toekomst voor deze site is. De loods waar we ons nu in bevinden vormt niet alleen de nieuwe thuisbasis van Novulo, straks zal er op deze site ook een nieuwe KMO-zone komen. Deze site heeft een mooie toekomst en daar zijn we dankbaar voor.”

Officiële voorstelling

De verhuis naar de Brugsesteenweg dateert eigenlijk al van mei, maar pas woensdag werd ook officieel de nieuwe stek van het bedrijf geopend. Tuinkantoortjes en tiny houses kende u ongetwijfeld al, maar ook de vraag naar modulaire woonoplossingen voor ouderen zit in de lift, want Novolu is sinds de opstart in 2021 aan een stevige groei bezig. Het bedrijf ontstond twee jaar geleden uit dakwerkersbedrijf EPDM Solutions. Daar zochten ze een constructeur om een nieuw mobiel administratief kantoor te bouwen, maar uiteindelijk besloten ze zelf zo’n kantoor te bouwen. Zo ontstond het idee om dat te blijven doen en zich te richten op de zorg. Het Pittemse bedrijf onderscheidt zich in de sector door niet alleen duurzame kleine zorgwoningen voor hulpbehoevenden te maken, maar ook door andere zorgen weg te nemen. Zo wordt er een jaar gratis mantelzorg aangeboden. (SV)