Johan Vanderjeugt steekt al 30 jaar klanten in een nieuw jasje in Kortemark: “Mensen restylen, daar hou ik van”

Het is vast en zeker de kleinste winkel uit de gemeente, maar daarom niet de minste. Al drie decennialang combineert Johan Vanderjeugt zijn dagelijkse job met zijn passie voor kleding. In 1992 hield hij Giorgio boven de doopvont, eerst enkel herenkleding, maar sinds een vijftal jaar kunnen ook de dames bij hem terecht om zich eens compleet in ’t nieuw te steken, zoals dat heet.

“Ik ben ermee begonnen uit pure liefhebberij”, steekt Johan (56) van wal. Hij woont aan de Hoogledestraat, waar hij ook zijn winkel uitbaat. “Ik was van mening dat Kortemark nog wel iets kon gebruiken begin de jaren 90. Mijn huidige woonkamer bouwde ik volledig om tot winkelruimte.”

“Het is voor mij in de eerste plaats een passie. Ik hou ervan om de klanten goed te kunnen informeren over de kwaliteit van de producten. Productkennis is heel belangrijk. De klanten die bij mij komen, moeten in de eerste plaats zichzelf kunnen zijn. Het klinkt raar, maar ik hou geen winkel om enkel en alleen te verkopen. Als iemand zijn gading niet vindt en toch later terugkomt, wil dat zeggen dat ze toch overtuigd zijn dat er hier goeie marchandise ligt.”

“Bij mij vind je Zilton, Lyle & Scott, Fred Perry… en daar ben ik best trots op. Die grote merken komen wel eerst de winkel screenen, dus ze hebben zeker vertrouwen in wat ik doe. Ik vind het ontzettend leuk als ik klanten compleet in het nieuw kan steken: iemand die de winkel binnenkomt, uit zijn comfortzone wil treden en volledig gerestyled wordt. Dus breidde ik mijn collectie sinds kort ook uit met schoenen.”

Open op zondag

“Vooral voor de dames kan dat wel eens van belang zijn, maar ook de heren vinden het aangenaam niet meer naar een stad verderop te moeten om nog een paar schoenen te zoeken voor bij hun nieuwe outfit. Ik ben mijn klanten dankbaar die al zoveel jaren bij mij over de vloer komen. De mondelinge reclame en sociale media doen hun werk. Ik heb onder meer klanten uit Knokke of Lovendegem en die blijven komen.”

“Ik hou er ook aan om op zondagvoormiddag open te houden. Zo krijgen ook zelfstandigen en landbouwers de kans om op hun gemak te komen winkelen. De naam Giorgio vond ik indertijd goed klinken. Het bekt natuurlijk ook wel wat modieuzer dan Bij Johan. Giorgio verwijst naar Italië en als er nu één land de mode en de fijne stoffen vertegenwoordigt, is het Italië wel. Ik bezocht daar al een aantal weverijen en ik was onmiddellijk verkocht”, besluit Johan Vanderjeugt.

(JD)