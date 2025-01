Johan Moreels wint met verpakkingsvrije biowinkel ‘Zonder Meer’ de Klimop.Award 2025

Op zondag 19 januari werd voor de zeventiende keer de Klimop.Award uitgereikt, een initiatief van Natuur.Koepel. De winnaar van dit jaar is de verpakkingsvrije biowinkel ‘Zonder Meer’ in Kortrijk, opgericht door Johan Moreels (55). Al acht jaar zet Johan zich in om milieubewuste consumenten in de regio een verpakkingsvrij alternatief te bieden.

De Klimop.Award wordt jaarlijks uitgereikt aan een bedrijf, organisatie of project dat een vooruitstrevende rol speelt op het gebied van natuur en milieu in de regio.

Frustratie en ergernis

Johan zijn verhaal begon uit frustratie en ergernis over het enorme verpakkingsafval dat consumenten overhouden bij het klassiek winkelen. Voor grote gezinnen kan dit snel oplopen. Met de opening van ‘Zonder Meer’ in 2017 toont Johan dat het ook anders kan. “Klanten kunnen hun eigen verpakkingen meebrengen, zoals zakken, potjes, dozen en flessen, waardoor de ecologische voetafdruk aanzienlijk wordt verkleind.” Naast verpakkingsvrij en bio vind je ook info over de producten. Johan wil niet alleen een winkel uitbaten, maar ook de mens en het verhaal achter de producten brengen.

Voordat hij ‘Zonder Meer’ oprichtte, werkte Johan 27 jaar in de jeugdhulp. Hij integreert zijn sociaal engagement in zijn winkelconcept, door ook producten van sociale initiatieven te verkopen. Bovendien helpt iemand van de groep Ubuntu wekelijks in de winkel. “Luc kom mij bijstaan in de winkel. Dit is voor Luc begeleidend werken, een vorm van dagbesteding”, vertel Johan Moreels.

Aquarel met vogelbeeld

‘Zonder Meer’ is de enige verpakkingsvrije winkel in de regio. Natuur.koepel vzw koestert en moedigt het initiatief aan onder de vorm van de Klimop.Award. De Klimop.Award is een aquarel met vogelbeeld van kunstenares Fabienne Ferfers uit Harelbeke.