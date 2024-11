Johan en Dorthy zijn klaar voor hun laatste dag in Vishandel Lanckman: “Bijzondere band met onze klanten”

Johan Lanckman (66) en zijn vrouw Dorthy Dobbelaere (66) van Vishandel Lanckman aan de Voorstraat 22 zijn zaterdag 30 november hun laatste werkdag ingegaan. De winkel stopt namelijk officieel op 1 december. Het pand wordt overgenomen door Traiteur Parazaar.

Johan Lanckman en Dorthy Dobbelaere startten in 1988 met hun zaak. “We kozen voor kwaliteit en de verkoop van verse vis, dagelijkse verse bereidingen, koude schotels en buffetten”, zegt Johan. De speciaalzaak stopt op 30 november na 36 jaar. “We zijn toe aan een beetje meer rust en meer genieten van het leven: het pensioen dus, tijd voor ontspanning”, lachen Johan en Dorthy. “We zijn er klaar voor om onze klanten nog een laatste keer te bedienen. We hebben onze zaal altijd met veel liefde gerund en hebben in al die jaren een mooi cliënteel opgebouwd en een bijzondere band opgebouwd, bij sommigen zelfs een vriendschap. Onze klanten vinden het jammer maar ze begrijpen het. We hebben voor elk een mooi postkaartje bezorgd als afscheid.” Daarop staat onder meer dat er veel herinneringen zijn en veel waardevolle ontmoetingen. “We zullen die koesteren.”

Nieuwe invulling

Het pand krijgt een nieuwe invulling. Charlotte Vanfleteren (32) en Tomas Vanneste (38) geven het pand een nieuwe invulling met Traiteur Parazaar in aanvulling met hun Restaurant Parazaar, pal naast de deur. Ze zijn namelijk buren van de speciaalzaak. “Hun bekendste producten zullen we wel nog verdelen”, zegt Charlotte van Parazaar. De gerechten van Johan zullen niet gemist worden. “Ik maak zeker nog garnaalkroketten voor Traiteur Parazaar en onze zeer gesmaakte specialiteiten zoals vislasagne en onze fijne gerookte zalm.”

Ook bepaalde producten van Reinaldo zullen aangeboden blijven. Parazaar opent de deuren van hun nieuw pand op 6 december met een bijhorend glaasje bubbels.